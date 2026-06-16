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Qonto porta l’AI nella finanza d’impresa

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Qonto MCP è un sistema che collega il conto business agli assistenti AI compatibili con lo standard Model Context Protocol. Professionisti e PMI possono così controllare saldi, fatture, carte e permessi senza uscire da ChatGPT, Claude o altri strumenti. Il 10 luglio è previsto un hackathon per i clienti

Pubblicato il 16 giu 2026
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Qonto MCP
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Qonto in 3 punti chiave

  • Debutto in Italia: Qonto MCP integra il conto business con assistenti di intelligenza artificiale (es. Claude, ChatGPT), permettendo a PMI e liberi professionisti gestione senza app.
  • Funzionalità: verifica saldi, ultime 10 transazioni, link di pagamento; gestione fatture (crea/modifica/invia/segnata come pagata), accessi dipendenti e controllo carte; attivazione via mcp.qonto.com.
  • Sicurezza e adozione: permessi per ruolo, conferma esplicita per azioni critiche e revoca connessione; spostamento dei servizi nei workflow AI e evento clienti: hackathon 10 luglio; integra The Operator e The Analyst.
Riassunto generato con AI

Qonto debutta in Italia con Qonto MCP, una nuova integrazione che consente a PMI e liberi professionisti di gestire il conto business direttamente da un assistente di intelligenza artificiale. L’annuncio è stato diffuso il 16 giugno 2026 dalla società, che opera in otto mercati europei e dichiara oltre 600mila clienti nel continente.

La novità riguarda l’uso del protocollo MCP, acronimo di Model Context Protocol, uno standard che permette agli assistenti AI di interagire con servizi esterni. In concreto, il conto business di Qonto può essere richiamato all’interno di Claude, ChatGPT e di altri strumenti compatibili, senza passare ogni volta dall’app o dall’interfaccia tradizionale della piattaforma.

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Che cosa cambia per imprese e professionisti

Con Qonto MCP, utenti business e partite iva possono svolgere una parte delle attività amministrative quotidiane direttamente dentro l’assistente AI che usano già per lavorare. Tra le funzioni indicate dalla società ci sono la verifica dei saldi, la consultazione delle ultime dieci transazioni, la creazione di link di pagamento e il controllo delle fatture non saldate.

L’integrazione copre anche operazioni più ampie sulla fatturazione. Secondo Qonto, è possibile creare, modificare, finalizzare, segnare come pagate e inviare le fatture ai clienti. Lo stesso vale per alcune funzioni di amministrazione interna, come la gestione degli accessi dei dipendenti e il controllo delle carte aziendali.

Il conto entra negli assistenti AI

La scommessa di Qonto parte da un cambiamento nel modo in cui imprenditori e professionisti organizzano il lavoro digitale. La società richiama una previsione di Gartner secondo cui la ricerca tradizionale dovrebbe ridursi del 25% entro il 2026, mentre le interfacce guidate dall’intelligenza artificiale guadagnano spazio nelle attività quotidiane. Nel comunicato, Qonto cita anche una crescita annua del 76% del traffico web generato da strumenti AI.

Il punto, per l’azienda, è spostare il servizio finanziario dentro gli ambienti dove gli utenti stanno già lavorando. Non più soltanto un software da aprire quando serve, ma una funzione accessibile da una conversazione con un assistente.

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Sicurezza, permessi e conferma delle operazioni

Sul piano operativo, Qonto afferma che l’attivazione del servizio avviene in tre passaggi:

  • accesso a mcp.qonto.com,
  • login con le credenziali personali
  • collegamento all’assistente AI scelto.

Ogni utente opera con i permessi già associati al proprio ruolo all’interno dell’account aziendale.

La società precisa anche che tutte le attività vengono registrate e che le operazioni che modificano dati o impostazioni richiedono una conferma esplicita. Tra gli esempi indicati ci sono la creazione di una fattura, il blocco di una carta o l’invito a un nuovo dipendente o commercialista. La connessione con l’assistente AI, aggiunge Qonto, può essere revocata in qualsiasi momento dall’interfaccia del servizio.

Il precedente interno e il test della community

Qonto inserisce MCP in una traiettoria già avviata con due agenti AI integrati nella propria piattaforma, The Operator e The Analyst. La differenza, stavolta, è che l’interazione non resta confinata all’ecosistema Qonto ma si apre agli assistenti esterni.

Sophie Cornay

Nel presentare il prodotto, Sophie Cornay, business unit manager dell’AI Lab di Qonto, sostiene che il cambiamento riguardi il luogo in cui il servizio deve essere presente, più che una semplice estensione di funzioni. La manager cita anche un dato interno: prima del rilascio ufficiale, uno sviluppatore della community aveva creato una versione del servizio adottata spontaneamente da 380 utenti, senza attività promozionali.

Hackathon il 10 luglio per i clienti Qonto

Per accompagnare il lancio, Qonto ha organizzato un hackathon virtuale in programma il 10 luglio 2026. L’iniziativa è rivolta ai clienti della piattaforma e punta a far sviluppare competenze, agenti AI e workflow costruiti su Qonto MCP.

L’evento serve anche a misurare quanto spazio possa davvero aprirsi per questo tipo di interazione tra finanza d’impresa e intelligenza artificiale. La novità annunciata da Qonto mette sul tavolo una possibilità concreta: spostare una parte della gestione amministrativa dentro gli strumenti conversazionali che molte aziende hanno già iniziato a usare ogni giorno.

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