Il POS senza canone fisso di Qonto costa da 69 euro più IVA e applica commissioni a partire dallo 0,8% per transazione.
L’offerta, disponibile per le attività che aprono un conto business Qonto, comprende due terminali per incassare con carta e integra i pagamenti con la gestione contabile.
La promozione di Qonto, valida fino al 16 ottobre 2026, prevede uno sconto del 30% sull’acquisto e, per i nuovi clienti, tre mesi di canone del conto gratuiti.
Indice degli argomenti
POS Pocket e POS Pro di Qonto: caratteristiche e prezzi
L’offerta di Qonto comprende due dispositivi, pensati per esigenze operative differenti. Il POS Pocket pesa 170 grammi e privilegia la portabilità, mentre il POS Pro integra una stampante per gli scontrini ed è destinato anche agli esercizi con volumi di vendita elevati.
I prezzi promozionali riducono l’investimento iniziale, ma l’acquisto richiede comunque l’apertura di un conto business. Il dispositivo non prevede un canone di noleggio: restano da considerare le commissioni sulle transazioni e l’eventuale canone del piano scelto.
Come funzionano le commissioni e l’accredito degli incassi
La tariffa dello 0,8% della promozione di Qonto riguarda le transazioni con carte europee consumer. Per le carte extra-UE e aziendali, invece, la commissione sale al 2,6%. Il costo effettivo dipende quindi dal mix di carte utilizzate dai clienti.
Un’altra caratteristica riguarda i tempi di accredito: gli importi arrivano sul conto business dal giorno lavorativo successivo. Il sistema registra inoltre ogni pagamento e lo riconcilia automaticamente con la vendita, riducendo gli interventi manuali nella gestione amministrativa.
La dashboard riunisce pagamenti, fatture, spese e liquidità in un’unica schermata, consultabile in tempo reale. Il servizio clienti è disponibile sette giorni su sette.
Quanto costa il POS senza canone fisso di Qonto
La tabella riepiloga i prezzi dei terminali e le commissioni indicate nell’offerta. Tutti i prezzi di acquisto sono al netto dell’IVA e lo sconto promozionale si applica fino al 16 ottobre 2026.
|Voce
|POS Pocket
|POS Pro
|Prezzo ordinario
|99 €
|199 €
|Prezzo promozionale
|69 €
|139 €
|Sconto sul terminale
|30%
|30%
|Canone di noleggio
|Nessuno
|Nessuno
|Commissioni su carte europee consumer
|0,8%
|0,8%
|Commissioni su carte extra-UE e aziendali
|2,6%
|2,6%
|Accredito degli incassi
|Dal giorno lavorativo successivo
|Dal giorno lavorativo successivo
Il costo del conto business di Qonto da considerare
L’assenza di un canone per il terminale non equivale all’assenza di costi ricorrenti per l’intero servizio. Il POS si aggiunge infatti al conto business, il cui prezzo varia in base al piano sottoscritto e alle funzionalità incluse.
- Il piano Starter è gratuito e applica una commissione dell’1,2% sui pagamenti in presenza.
- I piani Basic, Smart e Premium costano rispettivamente 9, 19 e 39 euro al mese, con addebito annuale, e prevedono commissioni dello 0,8% sulle carte europee e del 2,6% sulle carte extra-UE e aziendali.
- La convenienza va quindi valutata considerando il volume degli incassi, la tipologia delle carte e il costo del conto. Per un confronto corretto occorre sommare le commissioni e il canone del piano, senza fermarsi al prezzo promozionale del dispositivo.
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