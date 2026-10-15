Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

NEWS

POS portatili Qonto: commissioni da 0,8%, zero canone e riconciliazione automatica per la cassa digitale

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Qonto offre un POS acquistabile da 69 euro più IVA, commissioni dallo 0,8% sulle carte europee e accredito dal giorno lavorativo successivo. L’offerta comprende due terminali, riconciliazione automatica e uno sconto promozionale del 30% valido fino al 16 ottobre 2026

Pubblicato il 15 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
POS senza canone fisso Qonto
Aggiungi tra i preferiti su Google

POS senza canone fisso di Qonto: i 3 punti chiave

  • Prezzo e promozione: il POS di Qonto parte da 69 euro + IVA, commissioni da 0,8%, include due terminali, 30% sconto fino al 16 ottobre 2026 e 3 mesi di conto gratis.
  • Dispositivi: il POS Pocket (170 grammi) punta sulla portabilità, il POS Pro integra stampante per scontrini; nessun canone di noleggio ma serve aprire un conto business.
  • Costi e operatività: commissioni 0,8% su carte europee consumer, 2,6% per extra-UE/aziendali; accredito il giorno lavorativo successivo, dashboard e riconciliazione automatica. I piani: Starter (gratuito, 1,2%), Basic/Smart/Premium a 9/19/39 euro mese; valutare canone + commissioni.
Riassunto generato con AI

Il POS senza canone fisso di Qonto costa da 69 euro più IVA e applica commissioni a partire dallo 0,8% per transazione.

L’offerta, disponibile per le attività che aprono un conto business Qonto, comprende due terminali per incassare con carta e integra i pagamenti con la gestione contabile.

La promozione di Qonto, valida fino al 16 ottobre 2026, prevede uno sconto del 30% sull’acquisto e, per i nuovi clienti, tre mesi di canone del conto gratuiti.

Attiva l’offerta per avere il POS senza canone fisso Qonto

POS Pocket e POS Pro di Qonto: caratteristiche e prezzi

L’offerta di Qonto comprende due dispositivi, pensati per esigenze operative differenti. Il POS Pocket pesa 170 grammi e privilegia la portabilità, mentre il POS Pro integra una stampante per gli scontrini ed è destinato anche agli esercizi con volumi di vendita elevati.

I prezzi promozionali riducono l’investimento iniziale, ma l’acquisto richiede comunque l’apertura di un conto business. Il dispositivo non prevede un canone di noleggio: restano da considerare le commissioni sulle transazioni e l’eventuale canone del piano scelto.

Come funzionano le commissioni e l’accredito degli incassi

La tariffa dello 0,8% della promozione di Qonto riguarda le transazioni con carte europee consumer. Per le carte extra-UE e aziendali, invece, la commissione sale al 2,6%. Il costo effettivo dipende quindi dal mix di carte utilizzate dai clienti.

Un’altra caratteristica riguarda i tempi di accredito: gli importi arrivano sul conto business dal giorno lavorativo successivo. Il sistema registra inoltre ogni pagamento e lo riconcilia automaticamente con la vendita, riducendo gli interventi manuali nella gestione amministrativa.

La dashboard riunisce pagamenti, fatture, spese e liquidità in un’unica schermata, consultabile in tempo reale. Il servizio clienti è disponibile sette giorni su sette.

Quanto costa il POS senza canone fisso di Qonto

La tabella riepiloga i prezzi dei terminali e le commissioni indicate nell’offerta. Tutti i prezzi di acquisto sono al netto dell’IVA e lo sconto promozionale si applica fino al 16 ottobre 2026.

VocePOS PocketPOS Pro
Prezzo ordinario99 €199 €
Prezzo promozionale69 €139 €
Sconto sul terminale30%30%
Canone di noleggioNessunoNessuno
Commissioni su carte europee consumer0,8%0,8%
Commissioni su carte extra-UE e aziendali2,6%2,6%
Accredito degli incassiDal giorno lavorativo successivoDal giorno lavorativo successivo

Il costo del conto business di Qonto da considerare

L’assenza di un canone per il terminale non equivale all’assenza di costi ricorrenti per l’intero servizio. Il POS si aggiunge infatti al conto business, il cui prezzo varia in base al piano sottoscritto e alle funzionalità incluse.

  • Il piano Starter è gratuito e applica una commissione dell’1,2% sui pagamenti in presenza.
  • I piani Basic, Smart e Premium costano rispettivamente 9, 19 e 39 euro al mese, con addebito annuale, e prevedono commissioni dello 0,8% sulle carte europee e del 2,6% sulle carte extra-UE e aziendali.
  • La convenienza va quindi valutata considerando il volume degli incassi, la tipologia delle carte e il costo del conto. Per un confronto corretto occorre sommare le commissioni e il canone del piano, senza fermarsi al prezzo promozionale del dispositivo.
Attiva l’offerta per avere il POS senza canone fisso Qonto
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Le più votate
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • myPOS Go 2: costi, accredito immediato e convenienza

  • News

    POS a 29 euro e accredito in 3 secondi: myPOS Go 2 abbatte i costi d'incasso per professionisti e ambulanti

    17 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi