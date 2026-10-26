Una commissione dell’1% sulle transazioni e nessun canone mensile caratterizzano Axerve POS Easy, l’offerta per gli esercenti che vogliono accettare pagamenti elettronici con costi fissi contenuti.
Il servizio di Axerve comprende un terminale Android in vendita a 99 euro più IVA e prevede un’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione.
Axerve POS Easy Business consente di ricevere gli incassi su un conto corrente esistente, senza aprirne uno dedicato, e include connettività mobile e assistenza tecnica.
La proposta di Axerve è rivolta agli esercenti residenti in Italia, previa approvazione di Banca Sella, e permette di accettare pagamenti anche in mobilità.
Indice degli argomenti
Come funziona il POS Android di Axerve
Il terminale proposto da Axerve misura 17,8 × 7,8 × 5,4 centimetri e pesa 390 grammi. Il sistema operativo Android supporta un dispositivo portatile dotato di Wi-Fi, connettività 4G e stampante per gli scontrini su carta termica.
La SIM multioperatore, inclusa nell’offerta, seleziona automaticamente l’operatore con la migliore copertura nella zona. Il traffico dati è compreso, senza costi di chiamata. Il dispositivo stampa due copie dello scontrino, una per l’esercente e una per il cliente.
Circuiti accettati e accredito degli incassi
Il POS supporta Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Bancomat, oltre ai wallet digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il metodo Discover è disponibile con una commissione specifica del 2% sulle transazioni.
Gli accrediti arrivano entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. È possibile utilizzare un conto corrente o una carta-conto con IBAN, senza aprire un nuovo rapporto bancario dedicato.
Liberi professionisti e ditte individuali possono indicare un conto privato mono intestato; le altre società devono utilizzare un conto aziendale.
Quanto costa Axerve POS Easy: tariffe e condizioni
La struttura economica distingue il costo di acquisto del terminale dalle commissioni applicate alle operazioni.
L’assenza di canone mensile elimina la componente fissa ricorrente, ma non azzera i costi iniziali né quelli variabili legati agli incassi.
|Voce
|Costo o condizione
|Canone mensile
|0 euro
|Commissione sulle transazioni
|1%
|Terminale Android
|99 euro + IVA
|Imposta di bollo per l’attivazione
|16 euro
|Commissione sulle transazioni Discover
|2%
|SIM 4G e traffico dati
|Inclusi
|Assistenza tecnica
|7 giorni su 7
|Permanenza minima
|Nessun vincolo
|Accredito degli incassi
|Entro il giorno lavorativo successivo
Convenienza e servizi inclusi
Il costo variabile permette di collegare la spesa per l’accettazione dei pagamenti al volume delle transazioni. Per esempio, su 1.000 euro di incassi soggetti alla commissione ordinaria dell’1%, il costo delle commissioni è pari a 10 euro, esclusi gli eventuali altri oneri applicabili.
La dashboard online myStore consente di controllare l’attività. L’assistenza tecnica è disponibile sette giorni su sette e il contratto non impone vincoli di permanenza. Inoltre, gli esercenti possono richiedere il credito d’imposta del 30% sulle commissioni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.
Prima della sottoscrizione occorre consultare i fogli informativi e le condizioni economiche disponibili durante la richiesta. L’attivazione resta soggetta all’approvazione di Banca Sella.
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