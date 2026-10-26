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POS Easy Axerve a commissioni: terminale Android senza canone mensile e commissione unica all’1%

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POS Easy propone una commissione dell’1% sulle transazioni, senza canone mensile. Il terminale Android costa 99 euro più IVA, mentre l’attivazione prevede un’imposta di bollo di 16 euro. Inclusi SIM 4G, assistenza e accredito rapido

Pubblicato il 26 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Axerve POS Easy
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Axerve POS Easy: i 3 punti chiave

  • Axerve POS Easy: commissione 1%, niente canone mensile; terminale Android a 99 euro + IVA, bollo attivazione 16 euro.
  • Portatile con SIM multioperatore, Wi-Fi e 4G; stampa due scontrini. Accetta circuiti principali e wallet; Discover 2%.
  • Incassi il giorno lavorativo successivo su conto esistente; myStore, assistenza 7/7, attivazione da Banca Sella; credito d’imposta 30%.
Riassunto generato con AI

Una commissione dell’1% sulle transazioni e nessun canone mensile caratterizzano Axerve POS Easy, l’offerta per gli esercenti che vogliono accettare pagamenti elettronici con costi fissi contenuti.

Il servizio di Axerve comprende un terminale Android in vendita a 99 euro più IVA e prevede un’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione.

Axerve POS Easy Business consente di ricevere gli incassi su un conto corrente esistente, senza aprirne uno dedicato, e include connettività mobile e assistenza tecnica.

La proposta di Axerve è rivolta agli esercenti residenti in Italia, previa approvazione di Banca Sella, e permette di accettare pagamenti anche in mobilità.

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Come funziona il POS Android di Axerve

Il terminale proposto da Axerve misura 17,8 × 7,8 × 5,4 centimetri e pesa 390 grammi. Il sistema operativo Android supporta un dispositivo portatile dotato di Wi-Fi, connettività 4G e stampante per gli scontrini su carta termica.

La SIM multioperatore, inclusa nell’offerta, seleziona automaticamente l’operatore con la migliore copertura nella zona. Il traffico dati è compreso, senza costi di chiamata. Il dispositivo stampa due copie dello scontrino, una per l’esercente e una per il cliente.

Circuiti accettati e accredito degli incassi

Il POS supporta Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Bancomat, oltre ai wallet digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il metodo Discover è disponibile con una commissione specifica del 2% sulle transazioni.

Gli accrediti arrivano entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. È possibile utilizzare un conto corrente o una carta-conto con IBAN, senza aprire un nuovo rapporto bancario dedicato.

Liberi professionisti e ditte individuali possono indicare un conto privato mono intestato; le altre società devono utilizzare un conto aziendale.

Quanto costa Axerve POS Easy: tariffe e condizioni

La struttura economica distingue il costo di acquisto del terminale dalle commissioni applicate alle operazioni.

L’assenza di canone mensile elimina la componente fissa ricorrente, ma non azzera i costi iniziali né quelli variabili legati agli incassi.

VoceCosto o condizione
Canone mensile0 euro
Commissione sulle transazioni1%
Terminale Android99 euro + IVA
Imposta di bollo per l’attivazione16 euro
Commissione sulle transazioni Discover2%
SIM 4G e traffico datiInclusi
Assistenza tecnica7 giorni su 7
Permanenza minimaNessun vincolo
Accredito degli incassiEntro il giorno lavorativo successivo

Convenienza e servizi inclusi

Il costo variabile permette di collegare la spesa per l’accettazione dei pagamenti al volume delle transazioni. Per esempio, su 1.000 euro di incassi soggetti alla commissione ordinaria dell’1%, il costo delle commissioni è pari a 10 euro, esclusi gli eventuali altri oneri applicabili.

La dashboard online myStore consente di controllare l’attività. L’assistenza tecnica è disponibile sette giorni su sette e il contratto non impone vincoli di permanenza. Inoltre, gli esercenti possono richiedere il credito d’imposta del 30% sulle commissioni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Prima della sottoscrizione occorre consultare i fogli informativi e le condizioni economiche disponibili durante la richiesta. L’attivazione resta soggetta all’approvazione di Banca Sella.

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