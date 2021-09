Qonto: successo per la formula dell’F24 on line

La possibilità di compilare il modello F24 online in pochi minuti, introdotta da Qonto tre mesi fa, ha registrato un valore complessivo di oltre 6 milioni di Euro. Il servizio è disponibile sia per il modello F24 Ordinario, valido per il pagamento della grande maggioranza dei tributi, sia per il modello Semplificato o Predeterminato. Inoltre, a differenza dei servizi offerti dalle banche tradizionali, grazie alla collaborazione con una vasta rete di commercialisti, Qonto permette di effettuare il pagamento sia degli F24 a debito che di quelli a credito. Più di recente è stato rilasciato un importante aggiornamento della funzionalità, permettendo ai propri clienti di visualizzare in pochi secondi tramite l’app la lista completa e i dettagli di tutti i propri pagamenti F24 e delle relative quietanze, senza la necessità di accedere al cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate per recuperare tutte le informazioni .

“L’introduzione dell’F24 per i nostri clienti è stata un punto di svolta fondamentale per Qonto in Italia e i risultati dei primi tre mesi dal lancio di questa funzionalità dimostrano la validità della nostra strategia, basata sull’ascolto delle reali necessità dei nostri clienti e sullo sviluppo di prodotti intuitivi, localizzati e pensati per il business – commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia- . Siamo oggi in grado di proporci come conto business unico, che permette di sostituire i conti correnti tradizionali e continuiamo a lavorare per soddisfare i nostri clienti, lanciando nuove feature ad hoc per il mercato locale come la possibilità di accedere allo storico dei pagamenti F24 in modo semplice e sicuro. Il nostro obiettivo è quello di servire a 360 gradi le imprese e i professionisti italiani, permettendo di semplificare le procedure ricorrenti nella gestione finanziaria quotidiana permettendo così un grande risparmio di tempo e denaro.”

L’obiettivo di Qonto è di offrire ai propri clienti un prodotto costruito attorno alle reali esigenze delle imprese, garantendo efficienza, velocità e trasparenza, oltre a un customer service di livello superiore.