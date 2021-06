Pagamenti da gestionale: efficienza subito e nuove opportunità di business

Marta Abbà Giornalista

Le nuove tecnologie e l’open banking hanno introdotto numerose soluzioni dedicate al mondo delle aziende che ne ottimizzano i processi interni di amministrazione finanziaria semplificando lo svolgimento di operazioni anche quotidiane che, se svolte manualmente, risultano lente e ad alto rischio di errore. La possibilità di effettuare pagamenti da gestionale è senz’altro una delle innovazioni più impattanti, sia dal punto di vista dell’efficacia sia dal punto di vista della tempestività nella gestione della tesoreria aziendale.

La gestione dei pagamenti evolve grazie alla PSD2

In un mercato come quello dei pagamenti che ha mostrato un eccezionale dinamismo, grazie soprattutto al crescente utilizzo di strumenti digitali, la possibilità di effettuarne direttamente tramite un software gestionale rappresenta un passaggio importante e affatto scontato fino a qualche anno fa. Oggi è possibile grazie La PSD2, direttiva europea che introduce e regolamenta l’operatività di nuovi servizi all’interno del mercato dei pagamenti ha abilitato anche nuovi player tra cui i PISP (Payment Initiation Service Providers) che, pur non essendo istituti bancari, possono fungere da tramite tra il pagatore ed il suo conto online, avviando l’operazione di pagamento a favore di un terzo beneficiario. È da questa normativa che nasce la possibilità di abilitare pagamenti da gestionale permettendo alle aziende di emettere ordini di bonifico direttamente dal software senza essere costrette ad accedere all’home banking.

I vantaggi dei pagamenti da gestionale

Per un’impresa, uno studio o un professionista che effettua pagamenti con un ritmo giornaliero sostenuto, il poter pagare le fatture passive direttamente dal proprio gestionale comporta un evidente risparmio di tempo. Prima si era costretti non solo ad accedere all’home banking per effettuare ogni bonifico ma anche a registrare il pagamento nel gestionale e a chiudere la posizione contabile, tutto manualmente. Grazie ai pagamenti da gestionale si possono emettere ordini di bonifico direttamente dal software collegando il proprio conto corrente per pagare ogni singola fattura o scadenza, previa autenticazione.

Digital event, 23 giugno Forum PA > Italia Cashless: pagamenti digitali come piattaforma di innovazione per la ripresa Pagamenti Digitali Digital Payment

Per il Il ricevente non avverte alcun cambiamento mentre chi gestisce i pagamenti all’interno di un’impresa può usufruire di uno strumento che garantisce la massima efficienza riducendo fortemente tutte le attività manuali collegate all’emissione di un bonifico che prevedono il coinvolgimento anche della contabilità in cui deve esserci il riscontro dei movimenti finanziari effettuati.

La soluzione di TeamSystem garantisce efficienza e sicurezza

TeamSystem è stato tra i primi a cogliere l’opportunità offerta dall’open banking di mettere a disposizione del mondo delle imprese uno strumento innovativo in grado di rendere più fluida e semplice la gestione dei pagamenti. Grazie a TeamSystem Pay, infatti, riduce al minimo i tempi ed elimina tutte le fasi manuali di registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile, nel massimo rispetto degli standard di sicurezza. Questa nuova soluzione, grazie ad una integrazione nativa e avanzata con i software di TeamSystem, permette alle PMI, agli studi e ai professionisti di effettuare pagamenti da gestionale in modo più semplice e veloce. Selezionate le fatture passive che si desidera pagare in digitale, si visualizza una schermata con importo e IBAN precompilati e, previa autenticazione, si procede direttamente con la disposizione di bonifico, in pochi passaggi, gestendo quindi tutto il processo sempre restando all’interno del software di TeamSystem. Questa soluzione semplifica le attività quotidiane ma il suo impatto si avverte anche a livello di gestione finanziaria generale perché un processo di pagamento efficiente è un presupposto fondamentale per poter disegnare nuove strategie di crescita, cogliere nuove opportunità di business e aumentare la propria competitività.