Open Banking: un impulso allo sviluppo di nuove app per pagamenti digitali

Offrire nuovi servizi di Open Banking a banche, istituzioni finanziarie e fintech europee. E’ questo l’obiettivo della partnership strategica tra finleap connect, la piattaforma open banking del principale ecosistema europeo fintech finleap, e SIA, società hi-tech europea nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity. Le due società integreranno le rispettive soluzioni PSD2-compliant, consentendo l’adozione a livello internazionale di casi d’uso innovativi basati su due tipologie di servizi:

Accounting Information Services (AIS) , che consentono a istituzioni finanziarie, fintech e imprese di accedere al conto bancario del cliente, visualizzando una panoramica sulla situazione finanziaria e facilitando la creazione di casi d’uso volti ad arricchire la value proposition;

, che consentono a istituzioni finanziarie, fintech e imprese di accedere al conto bancario del cliente, visualizzando una panoramica sulla situazione finanziaria e facilitando la creazione di casi d’uso volti ad arricchire la value proposition; Payment Initiation Services (PIS), che permettono l’utilizzo di nuovi sistemi di pagamento tramite canali digitali innovativi che migliorano e personalizzano la user experience per pagamenti in tempo reale semplici e sicuri.

“Grazie a questa partnership, SIA e finleap connect offriranno nuove opportunità al mercato europeo facilitando l’integrazione tra gli attori finanziari per la creazione di servizi digitali transfrontalieri ready-to-use. Ciò risponde alla crescente domanda da parte della clientela di servizi su misura basati su pagamenti e informazioni in tempo reale” dichiara Daniele Savarè, Direttore Innovation & Business Solutions di SIA.

Questa collaborazione rappresenta un altro progresso verso una value proposition per i clienti europei attraverso nuove opzioni di pagamento e flussi transazionali: ciò è reso possibile dall’utilizzo di avanzate interfacce di programmazione delle applicazioni (API) che consentono a terze parti di accedere direttamente ai conti bancari del cliente, nel rispetto della normativa PSD2 e fornendo una molteplicità di casi d’uso differenti. Inoltre è un esempio virtuoso di ecosistema finalizzato alla condivisione di investimenti e soluzioni che porta benefici significativi come la definizione di soluzioni immediatamente disponibili alla clientela per consentire un tempestivo time to market.

