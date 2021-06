Iniziano dall’incasso fatture i vantaggi dei pagamenti digitali per le micro imprese

Automatizzare tutta l'operatività legata all'incasso fatture per le micro imprese di traduce in un forte vantaggio competitivo che oggi può fare la differenza soprattutto in un contesto in cui la certezza dei flussi di cassa è preziosa e i clienti sono sempre più esigenti e digitalizzati. Sul mercato non mancano però soluzioni fintech che permettono di farlo anche attraverso il proprio software gestionale senza impattare in modo scomodo sui processi ma semplificandoli e ottimizzandoli [...]

Marta Abbà Giornalista

Guadagnare velocità ed efficienza nell’incasso fatture per molte micro imprese italiane è un passo fondamentale soprattutto in un periodo come quello attuale in cui le incertezze del mercato mantengono molto alta l’attenzione sull’andamento del flusso di cassa. Poter contare su entrate sicure in tempi certi significa, soprattutto per realtà di piccole dimensioni come per liberi professionisti, poter pianificare meglio, pensare alla propria crescita e non vivere in allarme. La digitalizzazione dei processi di incasso e pagamenti in tal senso costituisce una vera e propria svolta che accompagna quella più generale compiuta dalle micro imprese per sopravvivere al lockdown, al primo e a tutti i successivi.

Covid-19 e PSD2: due acceleratori digitali convergenti

Secondo l’analisi “Trasformazione digitale durante il lockdown: le micro imprese italiane” condotta da GoDaddy nel 2020 una micro impresa italiana su 5, a fronte della chiusura della propria attività “causa Covid”, ha cercato canali digitali di distribuzione alternativa, soprattutto al Centro e nel Sud Italia, trainato da un settore ristorazione che per promuovere prodotti e raccogliere gli ordini ha puntato tutto su WhatsApp (23%), e-commerce (14%) e Social Media (9%).

Rapida e improvvisa, la spinta verso il digitale che le micro imprese hanno mostrato in risposta alle limitazioni della pandemia ha fatto notizia, ma non è il primo passo per questo tipo di realtà che già nel corso del 2019 per far fronte ai nuovi obblighi fiscali introdotti, dalla fatturazione elettronica agli scontrini elettronici, aveva compreso che le innovazioni digitali potevano soddisfare le esigenze operative e potenziare la loro competitività sul mercato.

Anche dal punto di vista dell’offerta c’è stato uno sviluppo continuo di soluzioni di pagamento e incasso fatture per micro imprese, target a cui il settore fintech ha dedicato da subito molta attenzione identificandolo come uno spazio di mercato invitante. In questo caso la recente accelerazione più che al Covid è dovuta alla direttiva PSD2 e all’open banking che, in vigore da settembre 2019, hanno reso il mercato dei servizi finanziari più competitivo, più aperto a nuovi player diversi da quelli tradizionali e più conveniente per le imprese che, da clienti finali, godono di un’offerta più ampia e più personalizzata.

Incasso fatture come primo passo fintech per molte micro imprese

In questo scenario in cui convergono la svolta digitale delle micro imprese e la rivoluzione dell’open banking, le soluzioni innovative di incasso fatture rappresentano in molti casi il primo passo concreto di trasformazione digitale che va oltre al sito web. Non è un caso che si parta dagli incassi, un tasto delicato per le imprese che tra ritardi, insoluti e lungaggini amministrative, ogni giorno guardano con attenzione ai flussi di cassa in entrata su cui poter contare.

Grazie alla possibilità di integrare servizi finanziari con software gestionali e di contabilità, oggi questa procedura può essere svolta totalmente all’interno di uno stesso ambiente in modo semplice e veloce. La stessa micro impresa infatti ha la possibilità di associare un link di incasso da inoltrare al cliente allegato alla propria fattura cartacea/digitale o all’XML permettendogli di effettuare il pagamento nella modalità preferita, semplicemente inserendo gli estremi della carta di credito o del conto bancario. Una volta completato il pagamento la fattura viene automaticamente registrata come saldata e il movimento viene inserito in prima nota accompagnato da una notifica di saldo avvenuto.

Da gestionale a software fintech: TeamSystem al fianco delle micro imprese

Riducendo fortemente i tempi e l’operatività per la gestione dell’incasso fatture, le micro imprese con questo tipo di soluzioni innovative hanno la possibilità di abilitare nuovi servizi per il proprio cliente aumentandone le possibilità di fidelizzazione anche grazie alla possibilità di rateizzare. I benefici che ne derivano creano un vantaggio competitivo fondamentale che traccia una forte linea di demarcazione tra chi vuole restare ancorato alla tradizionale proceduta manuale e chi decide invece di abbracciare l’innovazione.

Scegliere di cambiare può essere più facile se si trovano offerte dedicate e già integrate a servizi in utilizzo come accade per chi già usufruisce di un gestionale TeamSystem. L’azienda creando TeamSystem Pay, soluzione erogata da TeamSystem Payments (istituto di pagamento del Gruppo TeamSystem autorizzato da Banca d’Italia a operare come intermediario regolamentato per i servizi di incasso) è infatti in grado di offrire alle aziende la possibilità di effettuare pagamenti digitali, automatizzare l’incasso fatture e accedere in modalità Open Banking ai conti correnti sempre restando all’interno del loro software TeamSystem. Una comodità che sta vincendo sull’inerzia al cambiamento.