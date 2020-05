Auriga punta sui mercati dell’Europa orientale

Auriga punta con forza sull’internazionalizzazione, in particolare guardando a Oriente. Il gruppo italiano specializzato nelle soluzioni software per il banking ha annunciato di aver stretto una partnership con il system integrator Transactions Systems, che la affiancherà nella commercializzazione delle proprie soluzioni nei mercati dell’ Europa dell’Est e in Russia. In particolare Transactions Systems si occuperà di distribuire l’offerta di Auriga in Russia, Ucraina, Ungheria, Slovacchia, Cipro, Bulgaria, Romania, Macedonia del Nord, Albania, Grecia, Georgia, Kazakhstan e Sri Lanka. Al centro dell’accordo, in particolare, c’è la suite WinWebServer (WWS) di Auriga, una piattaforma modulare pensata per permettere alle banche di abilitare nuovi servizi a beneficio dei propri clienti, attraverso tutti i canali (inclusi smartphone, tablet, PC, chioschi , sportelli Atm e self-service di tipo evoluto),

“Eravamo già presenti all’estero ma abbiamo deciso di puntare in modo più deciso su questo tipo di crescita”, commenta Vincenzo Fiore, CEO di Auriga -. Le soluzioni di Auriga sono scalabili, personalizzabili, efficaci, e sono sempre più apprezzate anche fuori dal nostro Paese. La strategia pertanto è quella di rafforzare la relazione con un partner che gode di un’ottima conoscenza dei rispettivi territori, allo scopo di distribuire le nostre soluzioni in quei mercati”.

“La nuova partnership soddisfa pienamente la nostra strategia e migliora ulteriormente il nostro portfolio, consentendoci di fornire nei nostri mercati una gamma completa di soluzioni software per la banca omnicanale. Dalle tecnologie, l’esperienza e le competenze combinate nasceranno soluzioni su misura che consentono alle banche di implementare con successo le giuste strategie e di mantenere un vantaggio competitivo, facilitando al contempo l’innovazione e il miglioramento continuo delle esperienze dei propri clienti”, ha commentato invece Panagiotis Chalkias, Managing Director di Transaction Systems.