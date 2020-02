Mobile Banking: la collaboration sicura di Cisco per i clienti Intesa Sanpaolo

Claudia Costa

Le soluzioni di collaborazione Cisco Systems per accelerare la digitalizzazione nel retail banking, coniugando la richiesta di semplicità che viene dai clienti con esigenze di sicurezza, conformità normativa e innovazione del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Cisco è destinata ad estendersi grazie all’apertura del nuovo Cisco Cyber-Security Innovation Center di Milano (leggi i serviziCisco inaugura il Cybersecurity Co-Innovation Center europeo a Milano e Il Ministro dell’innovazione Pisano:senza sicurezza a repentaglio economia e libertà ), che si pone l’obiettivo di creare una rete di persone e luoghi in cui poter sostenere startup, sviluppatori e l’intero ecosistema dell’innovazione in Italia, collaborando per aumentare i livelli di cybersecurity del Paese.

Nel contesto del piano di Digital Banking dell’istituto bancario, Cisco ha realizzato per Intesa Sanpaolo, un servizio di collaborazione tra dipendenti e clienti che, tramite l’APP di Mobile Banking e la piattaforma Cloud di collaborazione Cisco Webex Teams, consente di comunicare in modo semplice con strumenti di messaggistica e condivisione documenti, in modo sicuro e nel rispetto delle normative del settore. Il servizio garantisce anche l’integrazione con i sistemi di ICT esistenti già adottati da Intesa, quali Cisco Communication Manager, Cisco Contact Center, il CRM e in futuro l’Artificial Intelligence.

L’App di Intesa SanPaolo integrata con i servizi Cisco Webex

Cisco DevNet, la piattaforma di sviluppo applicativo delle tecnologie Cisco, ha giocato un ruolo fondamentale, consentendo una forte personalizzazione dei servizi e la loro integrazione all’interno della Mobile App di Intesa Sanpaolo. La possibilità di integrare funzionalità Webex nelle sue applicazioni e nei siti web esistenti è stata un elemento fondamentale per la scelta di Intesa Sanpaolo di collaborare con Cisco.

Ora i clienti potranno ricevere assistenza dalla Filiale online o contattare il loro gestore dedicato, con una modalità conversazionale e intuitiva, in un ambiente chat in cui poter scambiare anche dati e documenti, rispettando tutte le esigenze di privacy e sicurezza dei dati personali. L’App Intesa Sanpaolo, integrata con i servizi Webex, sarà gradualmente resa disponibile a tutti i clienti entro il 2020.

Immagine fornita da Shutterstock.