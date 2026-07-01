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Hype bonus: fino a 40 euro con la promo estiva, come funziona e quali sono i requisiti

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La promozione estiva di HYPE permette di ottenere un Hype bonus fino a 40 euro (in base al piano scelto) aprendo un nuovo conto e rispettando alcuni requisiti di spesa. Ecco come funziona l’iniziativa, chi può aderire, le scadenze e le caratteristiche del conto digitale

Pubblicato il 1 lug 2026
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Hype Bonus da 20 a 40 Euro per l'apertura di un nuovo conto
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Hype, bonus in 3 punti chiave

  • Promozione per nuovi clienti: apri un conto Hype, usa il codice HYPETEAM26 e ottieni fino a 40 euro di rimborso se spendi almeno 300 euro entro 60 giorni, valida fino al 20 luglio 2026.
  • Strumenti: conto a canone zero, carta virtuale immediata, carta fisica (costo una tantum 9,90 euro), bonifici gratuiti, Box Risparmio, cashback, SplitHYPE e nessun limite annuale.
  • Requisiti: promozione non cumulabile e riservata a chi non ha già ricevuto bonus; spese valide escludono criptovalute e scommesse. Serve residenza in Italia e documento (o permesso di soggiorno) con verifica via app.
Riassunto generato con AI

Hype offre in questa estate 2026 un bonus grazie a una nuova promozione a tempo che consente ai nuovi clienti di ottenere fino a 40 euro di rimborso. L’offerta è valida fino al 20 luglio 2026, grazie al conto digitale a canone zero pensato per la gestione dei pagamenti quotidiani.

L’operazione di Hype è rivolta ai nuovi utenti che aprono un conto, inseriscono il codice promozionale previsto e raggiungono una determinata soglia di spesa entro i termini stabiliti. Il bonus di Hype viene poi riaccreditato sotto forma di rimborso.

Apri il conto Hype e ottieni il bonus

Come ottenere il bonus Hype fino a 40 euro

Per aderire alla promozione è necessario aprire un nuovo conto Hype utilizzando il codice promozionale HYPETEAM26 durante la registrazione. Successivamente bisogna effettuare acquisti con la carta Hype, sia virtuale sia fisica, per un importo complessivo di almeno 300 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Le operazioni valide comprendono gli acquisti effettuati con la carta, mentre non vengono conteggiate le transazioni relative a criptovalute e scommesse. Una volta soddisfatti i requisiti, il bonus viene riconosciuto entro 14 giorni lavorativi sotto forma di rimborso delle spese sostenute.

La promozione è valida fino al 20 luglio 2026 e non può essere cumulata con altre iniziative analoghe. Inoltre, è riservata esclusivamente a chi non ha già beneficiato in passato di un bonus di benvenuto Hype.

FaseRequisito
Apertura contoRegistrazione con codice HYPETEAM26
Periodo promozionaleFino al 20 luglio 2026
Spesa richiestaAlmeno 300 euro con carta
Tempo disponibileEntro 60 giorni dall’apertura
Operazioni escluseCrypto e betting
AccreditoEntro 14 giorni lavorativi

A quanto ammonta il bonus Hype in base al conto scelto

Il bonus offerto da Hype per la sua promozione estiva dipende dal tipo di piano e di conto selezionato. Nel dettaglio:

  • Conto Hype, il bonus è pari a 20 euro con canone a 0 euro al mese;
  • Conto Hype Next, il bonus è pari a 30 euro con canone a 2,90 euro al mese;
  • Conto Hype Premium, il bonus è pari a 40 euro con canone a 9,90 euro al mese.

Il conto digitale Hype e gli strumenti per i pagamenti

L’offerta è collegata al conto Hype a canone zero, una soluzione che consente di effettuare pagamenti online e nei negozi attraverso la carta virtuale disponibile immediatamente dopo l’attivazione.

Chi preferisce una carta fisica può richiederla direttamente dall’applicazione pagando un costo una tantum di 9,90 euro.

Tra le funzionalità incluse figurano anche:

  • bonifici ordinari e istantanei gratuiti;
  • ricariche senza limiti;
  • domiciliazione delle utenze;
  • Box Risparmio per accantonare denaro automaticamente;
  • cashback sugli acquisti online presso i partner aderenti;
  • SplitHYPE per dividere le spese con amici e familiari.

Il conto Hype non prevede inoltre limiti annuali di ricarica e di spesa, caratteristica che lo rende adatto anche a un utilizzo continuativo come conto principale.

VoceDettagli
Canone conto HYPE0 euro al mese
Carta virtualeInclusa
Carta fisica9,90 euro una tantum (facoltativa)
Bonifici ordinariGratuiti
Bonifici istantaneiGratuiti
RicaricheSenza limiti
Bonus promozioneFino a 40 euro
Codice promoHYPETEAM26
ValiditàDal 29 giugno al 20 luglio 2026

Requisiti per aprire il conto

Per completare l’attivazione è necessario essere residenti in Italia e disporre di un documento di identità italiano valido, come carta d’identità, passaporto o patente. Ai cittadini extra UE viene richiesto anche il permesso di soggiorno.

La procedura prevede la verifica dell’identità tramite caricamento del documento e registrazione di un breve video direttamente dall’app. Durante la registrazione è consigliabile utilizzare browser aggiornati come Chrome, Safari, Edge oppure Firefox.

Apri il conto Hype e ottieni il bonus
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Patrizia Chimera

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