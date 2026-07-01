Hype offre in questa estate 2026 un bonus grazie a una nuova promozione a tempo che consente ai nuovi clienti di ottenere fino a 40 euro di rimborso. L’offerta è valida fino al 20 luglio 2026, grazie al conto digitale a canone zero pensato per la gestione dei pagamenti quotidiani.

L’operazione di Hype è rivolta ai nuovi utenti che aprono un conto, inseriscono il codice promozionale previsto e raggiungono una determinata soglia di spesa entro i termini stabiliti. Il bonus di Hype viene poi riaccreditato sotto forma di rimborso.

Come ottenere il bonus Hype fino a 40 euro

Per aderire alla promozione è necessario aprire un nuovo conto Hype utilizzando il codice promozionale HYPETEAM26 durante la registrazione. Successivamente bisogna effettuare acquisti con la carta Hype, sia virtuale sia fisica, per un importo complessivo di almeno 300 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Le operazioni valide comprendono gli acquisti effettuati con la carta, mentre non vengono conteggiate le transazioni relative a criptovalute e scommesse. Una volta soddisfatti i requisiti, il bonus viene riconosciuto entro 14 giorni lavorativi sotto forma di rimborso delle spese sostenute.

La promozione è valida fino al 20 luglio 2026 e non può essere cumulata con altre iniziative analoghe. Inoltre, è riservata esclusivamente a chi non ha già beneficiato in passato di un bonus di benvenuto Hype.

Fase Requisito Apertura conto Registrazione con codice HYPETEAM26 Periodo promozionale Fino al 20 luglio 2026 Spesa richiesta Almeno 300 euro con carta Tempo disponibile Entro 60 giorni dall’apertura Operazioni escluse Crypto e betting Accredito Entro 14 giorni lavorativi

A quanto ammonta il bonus Hype in base al conto scelto

Il bonus offerto da Hype per la sua promozione estiva dipende dal tipo di piano e di conto selezionato. Nel dettaglio:

Conto Hype , il bonus è pari a 20 euro con canone a 0 euro al mese;

, il bonus è pari a 20 euro con canone a 0 euro al mese; Conto Hype Next , il bonus è pari a 30 euro con canone a 2,90 euro al mese;

, il bonus è pari a 30 euro con canone a 2,90 euro al mese; Conto Hype Premium, il bonus è pari a 40 euro con canone a 9,90 euro al mese.

Il conto digitale Hype e gli strumenti per i pagamenti

L’offerta è collegata al conto Hype a canone zero, una soluzione che consente di effettuare pagamenti online e nei negozi attraverso la carta virtuale disponibile immediatamente dopo l’attivazione.

Chi preferisce una carta fisica può richiederla direttamente dall’applicazione pagando un costo una tantum di 9,90 euro.

Tra le funzionalità incluse figurano anche:

bonifici ordinari e istantanei gratuiti;

ricariche senza limiti;

domiciliazione delle utenze;

Box Risparmio per accantonare denaro automaticamente;

cashback sugli acquisti online presso i partner aderenti;

SplitHYPE per dividere le spese con amici e familiari.

Il conto Hype non prevede inoltre limiti annuali di ricarica e di spesa, caratteristica che lo rende adatto anche a un utilizzo continuativo come conto principale.

Voce Dettagli Canone conto HYPE 0 euro al mese Carta virtuale Inclusa Carta fisica 9,90 euro una tantum (facoltativa) Bonifici ordinari Gratuiti Bonifici istantanei Gratuiti Ricariche Senza limiti Bonus promozione Fino a 40 euro Codice promo HYPETEAM26 Validità Dal 29 giugno al 20 luglio 2026

Requisiti per aprire il conto

Per completare l’attivazione è necessario essere residenti in Italia e disporre di un documento di identità italiano valido, come carta d’identità, passaporto o patente. Ai cittadini extra UE viene richiesto anche il permesso di soggiorno.

La procedura prevede la verifica dell’identità tramite caricamento del documento e registrazione di un breve video direttamente dall’app. Durante la registrazione è consigliabile utilizzare browser aggiornati come Chrome, Safari, Edge oppure Firefox.