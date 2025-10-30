Un conto corrente per partita IVA è uno strumento fondamentale per chiunque abbia un’attività in proprio, come liberi professionisti o ditte individuali.

L’apertura di un conto corrente dedicato alla partita IVA non è obbligatoria per legge per tutti i titolari. Ci sono però delle importanti distinzioni da fare:

Non è obbligatorio aprire un conto corrente per partita Iva per:

Liberi professionisti e ditte individuali: La normativa non impone loro di avere un conto corrente separato, soprattutto se in regime forfettario. In questi casi, possono utilizzare il proprio conto corrente personale, a condizione che venga usato esclusivamente per le operazioni relative all’attività lavorativa.

È obbligatorio o fortemente consigliato per:

Società di capitali (S.r.l., S.p.a., ecc.): Per queste forme giuridiche, è obbligatorio avere un conto corrente aziendale, indipendentemente dal fatturato.

Per queste forme giuridiche, è obbligatorio avere un conto corrente aziendale, indipendentemente dal fatturato. Società di persone e ditte individuali in regime ordinario con fatturato elevato: Anche se la legge non lo impone in modo sistematico, in presenza di un alto volume di operazioni e obblighi contabili più stringenti (ad esempio, un fatturato annuo superiore ai 400.000€), diventa necessario avere un conto dedicato per una gestione trasparente.

Perché è comunque fondamentale aprire un conto corrente per il business?

Anche se non rientriamo tra i casi in cui è obbligatorio, avere un conto corrente separato è sempre la scelta migliore per diversi motivi pratici e fiscali:

Semplificazione della contabilità: Ti permette di distinguere in modo netto le entrate e le uscite professionali da quelle personali, semplificando la tenuta dei registri e la redazione della dichiarazione dei redditi.

Ti permette di distinguere in modo netto le entrate e le uscite professionali da quelle personali, semplificando la tenuta dei registri e la redazione della dichiarazione dei redditi. Trasparenza fiscale: In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, tutti i movimenti sul conto sono facilmente giustificabili e riconducibili alla tua attività. Utilizzare un conto promiscuo (personale e professionale) potrebbe portare a incomprensioni e accertamenti fiscali, con l’onere per te di dimostrare la natura di ogni singolo versamento.

In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, tutti i movimenti sul conto sono facilmente giustificabili e riconducibili alla tua attività. Utilizzare un conto promiscuo (personale e professionale) potrebbe portare a incomprensioni e accertamenti fiscali, con l’onere per te di dimostrare la natura di ogni singolo versamento. Pagamento di tasse e contributi: I versamenti delle imposte e dei contributi (tramite modello F24) devono essere effettuati da un conto corrente intestato al titolare di partita IVA. Questo rende praticamente indispensabile avere un conto corrente.

Differenze tra conto business e conto personale

La principale differenza risiede nelle funzionalità e nei costi. I conti business sono progettati per gestire un’operatività più complessa rispetto a un conto personale. Sebbene alcuni conti privati possano essere usati, un conto business spesso offre strumenti specifici per la gestione aziendale.

Un’altra differenza sta nel costo: i conti business hanno spesso un canone mensile o annuale, mentre molti conti personali possono essere a costo zero. Tuttavia, le commissioni sui singoli servizi (come bonifici o prelievi) possono variare molto e dipendono dal piano che scegli

Cos’è un conto corrente per partita IVA

Un conto corrente per Partita IVA, noto anche come conto business o aziendale, è un conto bancario pensato appositamente per la gestione delle operazioni finanziarie di un’attività professionale o di un’impresa.

Le banche offrono una vasta gamma di prodotti e servizi pensati per le esigenze specifiche di liberi professionisti e ditte individuali con Partita IVA. Le offerte variano notevolmente, ma è possibile individuare alcune caratteristiche comuni e servizi chiave.

Quali sono le principali offerte delle banche per partite IVA

Le banche propongono diversi tipi di conti correnti dedicati, spesso chiamati “Conto Business” o “Conto Professionisti”. Le differenze principali riguardano il canone, il numero di operazioni incluse e i servizi accessori.

Canone mensile: Molte banche offrono promozioni con canone gratuito per un periodo iniziale (es. 6 o 12 mesi) o con un canone azzerabile al verificarsi di determinate condizioni.

Molte banche offrono promozioni con canone gratuito per un periodo iniziale (es. 6 o 12 mesi) o con un canone azzerabile al verificarsi di determinate condizioni. Operazioni incluse: I pacchetti di conti business di solito includono un certo numero di bonifici SEPA gratuiti al mese. Per chi ha un’operatività elevata, sono disponibili piani con un numero illimitato di operazioni.

I pacchetti di conti business di solito includono un certo numero di bonifici SEPA gratuiti al mese. Per chi ha un’operatività elevata, sono disponibili piani con un numero illimitato di operazioni. Servizi digitali: La maggior parte delle offerte include l’internet banking e un’app dedicata per la gestione del conto, la visualizzazione dei movimenti e l’esecuzione di operazioni bancarie.

La maggior parte delle offerte include l’internet banking e un’app dedicata per la gestione del conto, la visualizzazione dei movimenti e l’esecuzione di operazioni bancarie. Carte di pagamento: Sono quasi sempre incluse carte di debito business, e spesso è possibile richiedere anche carte di credito aziendali.

Servizi Aggiuntivi

Oltre al conto corrente, le banche offrono una serie di servizi specifici per le Partite IVA:

Pagamenti e incassi: POS: Dispositivi per accettare pagamenti con carte di credito, debito e prepagate, con diverse soluzioni a seconda del volume di incassi. Alcune banche propongono anche il “SoftPOS” che permette di trasformare lo smartphone in un POS. F24 e altri modelli di pagamento: La possibilità di compilare e pagare F24, pagoPA e RiBa direttamente tramite l’home banking o l’app.

Finanziamenti e prestiti: Prestiti per professionisti: Soluzioni di finanziamento per sostenere investimenti, liquidità o per avviare una nuova attività. Leasing: Per l’acquisto di beni strumentali, veicoli o immobili. Anticipo fatture: Servizi per ottenere liquidità immediata dalle fatture emesse.

Altri prodotti e servizi: Fatturazione elettronica: Piattaforme integrate per la gestione del ciclo di fatturazione. Assicurazioni: Polizze dedicate per la protezione del reddito, la responsabilità civile professionale e altri rischi legati all’attività. Consulenza: Alcune banche mettono a disposizione un gestore dedicato per assistere il professionista nella gestione delle sue finanze e per la pianificazione degli investimenti.



Offerte di Banche tradizionali e FinTech

Le offerte provengono sia da banche tradizionali (come BPER, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Credem) sia da realtà innovative (fintech) che si concentrano sull’online banking (come Tot, Qonto, Finom, Revolut Business). Le fintech spesso propongono conti 100% digitali con una gestione semplificata e trasparente, mentre le banche tradizionali offrono una gamma di servizi più ampia, che include anche la consulenza in filiale.

Le migliori offerte (secondo noi) di conti correnti per partite Iva

Per chi gestisce una piccola impresa o lavora come freelance, è fondamentale avere strumenti semplici e intuitivi: IBAN italiano, carte gratuite, gestione via app e integrazione fiscale sono ormai lo standard minimo.

Per cui individuare la “migliore” offerta di conto corrente per Partite IVA dipende in gran parte dalle specifiche esigenze del professionista o della ditta individuale: volume di operazioni, necessità di servizi aggiuntivi come POS o finanziamenti, preferenza per un’assistenza online o in filiale. Di seguito abbiamo selezionato 5 proposte allettanti.

Finom: per chi cerca un conto aziendale completo

FINOM Start 4.7 Istituto Bancario: PNL Fintech BV App Mobile / Internet Banking: ✓ Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 14 € con fatturazione annuale (altrimenti 17€) CarteIncluse: 2 fisiche, virtuali illimitati Costo Bonifici e Addebiti: gratis 70/mese, poi 1€ a op. Conti Multipli: puoi aggiungere altri 2 utenti Fatturazione Elettronica: ✓ Cashback: 2% APRI IL TUO CONTO

Finom presenta un pacchetto completo per la gestione finanziaria e contabile di un’azienda, unendo le funzionalità di un conto aziendale a quelle della fatturazione elettronica. L’obiettivo è semplificare la vita degli imprenditori, concentrando tutti gli strumenti in un’unica piattaforma online.

Offerta conto aziendale Premium con fatturazione elettronica

L’offerta include i seguenti punti chiave:

Apertura veloce : L’apertura del conto avviene online e l’IBAN italiano è disponibile entro 24 ore.

: L’apertura del conto avviene online e l’IBAN italiano è disponibile entro 24 ore. Cashback sulle spese : Si può ricevere un cashback fino al 3% su tutte le spese effettuate con le carte.

: Si può ricevere un cashback fino al su tutte le spese effettuate con le carte. Fatturazione elettronica integrata : La piattaforma consente di inviare fatture direttamente dal conto e di associare automaticamente i pagamenti in entrata alle fatture corrispondenti. Questo semplifica la riconciliazione contabile.

: La piattaforma consente di inviare fatture direttamente dal conto e di associare automaticamente i pagamenti in entrata alle fatture corrispondenti. Questo semplifica la riconciliazione contabile. Supporto forfettari: Per i professionisti in regime forfettario, l’offerta è specificamente pensata per aiutare a gestire l’obbligo di fatturazione elettronica.

Dettagli del piano Premium gratuito per 1 mese

Il piano Premium offerto gratuitamente per un mese è il più avanzato tra quelli disponibili, e include:

Utenti e portafogli : Si possono aggiungere fino a 5 utenti al proprio conto e gestire fino a 3 portafogli digitali separati.

: Si possono aggiungere fino a al proprio conto e gestire fino a digitali separati. Limiti elevati : I limiti di pagamento con carta sono di 100.000 € , mentre i prelievi bancomat hanno un limite di 2.000 € (il limite massimo di prelievo totale è di 5.000 € ).

: I limiti di pagamento con carta sono di , mentre i prelievi bancomat hanno un limite di (il limite massimo di prelievo totale è di ). Carte : Si hanno a disposizione carte virtuali illimitate e fino a 15 carte fisiche (massimo 3 per utente). La gestione mensile delle carte fisiche è gratuita, così come l’emissione.

: Si hanno a disposizione carte virtuali illimitate e fino a (massimo 3 per utente). La gestione mensile delle carte fisiche è gratuita, così come l’emissione. Pagamenti e bonifici : Si possono effettuare un numero illimitato di bonifici SEPA (in entrata e in uscita) e bonifici con addebito diretto. I pagamenti internazionali hanno un costo fisso di 5 € , con una commissione dell’ 0,8% sul tasso di cambio.

: Si possono effettuare un numero illimitato di bonifici SEPA (in entrata e in uscita) e bonifici con addebito diretto. I pagamenti internazionali hanno un costo fisso di , con una commissione dell’ sul tasso di cambio. Cashback : Il cashback sul piano Premium è del 3% , il più alto tra tutti i piani.

: Il cashback sul piano Premium è del , il più alto tra tutti i piani. Pagamento di imposte : Si possono pagare facilmente F24, MAV/RAV e PagoPA direttamente dall’app.

: Si possono pagare facilmente F24, MAV/RAV e PagoPA direttamente dall’app. Contabilità e spese : La piattaforma permette di categorizzare automaticamente le spese, digitalizzare le ricevute (con estrazione dati) e archiviare documenti in modo sicuro.

: La piattaforma permette di categorizzare automaticamente le spese, digitalizzare le ricevute (con estrazione dati) e archiviare documenti in modo sicuro. Sicurezza : Finom sottolinea la sicurezza dei fondi, che sono detenuti in una “Safeguarding Foundation” e in collaborazione con una grande banca europea come BNP Paribas .

: Finom sottolinea la sicurezza dei fondi, che sono detenuti in una “Safeguarding Foundation” e in collaborazione con una grande banca europea come . Supporto Clienti: Il team di assistenza è disponibile in diverse lingue, incluso l’italiano, e offre supporto via telefono, video, email o tramite un centro assistenza online.

L’offerta del piano Premium gratis per 1 mese, è ideale per:

Imprenditori che vogliono semplificare la gestione finanziaria e contabile, riducendo l’uso della carta e integrando tutti i servizi in un’unica piattaforma.

che vogliono semplificare la gestione finanziaria e contabile, riducendo l’uso della carta e integrando tutti i servizi in un’unica piattaforma. Liberi professionisti e ditte individuali , specialmente quelli in regime forfettario che devono gestire la fatturazione elettronica.

, specialmente quelli in regime forfettario che devono gestire la fatturazione elettronica. Piccole e medie imprese (PMI), come le SRL, che hanno bisogno di un conto aziendale con funzionalità avanzate e la possibilità di gestire più utenti.

Piani e prezzi dei conti Finom

Dopo il mese gratuito con Premium, si possono scegliere i diversi piani, con indicazioni per abbonamenti annuali o mensili:

Piani per freelance e PMI

Finom Freelance Solo Prezzo: 0 € al mese (pagamento mensile o annuale). Utenti: 1 utente massimo. Funzionalità principali: Cashback dello 0%. Limite di bonifici SEPA in uscita e addebiti diretti di 5.000 € al mese. Bonifici istantanei (0-500 € a 1 €, 500 €+ a 2 €). Pagamenti internazionali in uscita: commissione di pagamento di 5 € e imposta per volume del 2%. 1 portafoglio (IBAN).

Finom Freelance Start Prezzo: 17 € al mese (pagamento mensile) o 14 € al mese (pagamento annuale) 9 . Utenti: 2 utenti massimi, con un costo di 2 € per ogni membro aggiuntivo. Funzionalità principali: Cashback dell’1%. Limite di bonifici SEPA in uscita e addebiti diretti di 50.000 € al mese. Bonifici istantanei gratuiti. Pagamenti internazionali in uscita: commissione di pagamento di 5 € e imposta per volume dello 0,9%. 2 portafogli (IBAN).

Finom Freelance Premium Prezzo: 40 € al mese (pagamento mensile) o 34 € al mese (pagamento annuale). Utenti: 5 utenti massimi, con un costo di 1 € per ogni membro aggiuntivo. Funzionalità principali: Cashback del 3%. Limite di bonifici SEPA in uscita e addebiti diretti di 75.000 € al mese. Bonifici istantanei gratuiti. Pagamenti internazionali in uscita: commissione di pagamento di 5 € e imposta per volume dello 0,8%. Accesso commercialista. 3 portafogli (IBAN) 23 .



Piani per imprese, società e aziende

Piano Finom Corporate Prezzo: 149 € al mese (pagamento mensile) o 119 € al mese (pagamento annuale). Utenti: 10 utenti massimi, con un costo di 15 € per ogni membro aggiuntivo. Funzionalità principali: Cashback dello 0,5%. Limite di bonifici SEPA in uscita e addebiti diretti di 200.000 € al mese. Bonifici istantanei gratuiti. Pagamenti internazionali in uscita: commissione di pagamento di 5 € e imposta per volume dello 0,5%.

Piano Finom Enterprise Prezzo: 339 € al mese (pagamento mensile) o 249 € al mese (pagamento annuale). Utenti: 15 utenti massimi, con un costo di 15 € per ogni membro aggiuntivo. Funzionalità principali: Cashback dell’1%. Limite di bonifici SEPA in uscita e addebiti diretti illimitato. Bonifici istantanei gratuiti. Pagamenti internazionali in uscita: commissione di pagamento di 5 € e imposta per volume dello 0,3%.



Piano Finom Business su misura

Contattare l’azienda per ricevere un offerta personalizzata.

Vivid Money Business: per chi cerca Carte Visa aziendali

Vivid Money 4.6 Istituto Bancario: Vivid Money App Mobile / Internet Banking: sì Apertura: Online Canone Mensile: 0€ (Free Start) Bonifici: 0€, gratis area SEPA Prelievi: Fino a 5k€/mese APRI IL TUO CONTO

Vivid Money propone quattro piani, pensati per diverse esigenze aziendali, cioè: liberi professionisti, PMI, Enterprises:

Vivid Business Standard: Gratuito per sempre, è ottimo per chi ha poche transazioni, non ha bisogno di bonifici internazionali frequenti e vuole un conto aziendale a costo zero.

Gratuito per sempre, è ottimo per chi ha poche transazioni, non ha bisogno di bonifici internazionali frequenti e vuole un conto aziendale a costo zero. Vivid Business Prime: 9,90 € al mese (IVA esclusa), con due mesi di prova gratuita, è un buon compromesso per chi ha un numero maggiore di transazioni e vuole un tasso d’interesse più alto, oltre a un cashback più vantaggioso.

9,90 € al mese (IVA esclusa), con due mesi di prova gratuita, è un buon compromesso per chi ha un numero maggiore di transazioni e vuole un tasso d’interesse più alto, oltre a un cashback più vantaggioso. Vivid Business Pro: 25 € al mese (IVA esclusa), con due mesi di prova gratuita.

25 € al mese (IVA esclusa), con due mesi di prova gratuita. Vivid Business Pro+: 50 € al mese (IVA esclusa), con due mesi di prova gratuita. Pro e Pro+ sono pensati per aziende più grandi (PMI ed Enterprises) che hanno bisogno di un gran numero di conti, transazioni contabili illimitate e commissioni di elaborazione dei pagamenti ridotte. Il piano Pro+ offre il massimo dei vantaggi, soprattutto per il cashback e i bonifici SWIFT.

Tutti i piani possono essere pagati mensilmente o annualmente. Scegliendo il pagamento annuale, puoi risparmiare fino al 24%.

Confronto delle funzionalità principali dei conti Vivid Business

La differenza tra i piani sta principalmente nella quantità di servizi offerti e nei vantaggi economici.

Tutti i piani offrono tassi d’interesse interessanti e la possibilità di gestire più conti, ma con differenze significative:

Vivid Business Standard: 12 conti inclusi. Offre un tasso d’interesse promozionale del 4% per i primi 4 mesi, che scende poi allo 0,5% .

12 conti inclusi. Offre un tasso d’interesse promozionale del per i primi 4 mesi, che scende poi allo . Vivid Business Prime: 15 conti inclusi. Il tasso promozionale è sempre del 4% , ma dopo i 4 mesi scende al 2,5% , quindi molto più alto rispetto al piano Standard.

15 conti inclusi. Il tasso promozionale è sempre del , ma dopo i 4 mesi scende al , quindi molto più alto rispetto al piano Standard. Vivid Business Pro: 20 conti inclusi. Il tasso post-promozione è del 2,6% .

20 conti inclusi. Il tasso post-promozione è del . Vivid Business Pro+: 30 conti inclusi. Il tasso post-promozione è del 2,7%.

Tutti i piani offrono un tasso variabile fino al 5% con le “Strategie di Interesse”. Il cambio valuta tra i tuoi conti è sempre gratuito.

Cashback sui conti Vivid Business

Il cashback è un vantaggio chiave che cresce con il costo del piano:

Vivid Business Standard: Cashback garantito dello 0,1% su tutte le spese e fino al 2% su categorie e marchi selezionati.

Cashback garantito dello su tutte le spese e fino al su categorie e marchi selezionati. Vivid Business Prime: Cashback garantito dello 0,5% e fino al 4% su categorie e marchi selezionati.

Cashback garantito dello e fino al su categorie e marchi selezionati. Vivid Business Pro: Cashback garantito dello 0,75% e fino al 6% su categorie e marchi selezionati.

Cashback garantito dello e fino al su categorie e marchi selezionati. Vivid Business Pro+: Cashback garantito dell’1% e fino all’8% su categorie e marchi selezionati.

Bonifici e pagamenti, quanto costano con i conti Vivid Business

Le differenze principali si notano sui bonifici SWIFT (internazionali) e sulle commissioni per l’aggiunta di fondi.

Vivid Business Standard: Bonifici SWIFT a 5 € l’uno. Si possono aggiungere gratuitamente fondi tramite carta fino a 200 € , poi paghi una commissione.

Bonifici SWIFT a 5 € l’uno. Si possono aggiungere gratuitamente fondi tramite carta fino a , poi paghi una commissione. Vivid Business Prime: 5 bonifici SWIFT gratuiti al mese, poi costano 5 €. L’aggiunta di fondi tramite carta è gratuita fino a 1.000 € .

5 bonifici SWIFT gratuiti al mese, poi costano 5 €. L’aggiunta di fondi tramite carta è gratuita fino a . Vivid Business Pro: 10 bonifici SWIFT gratuiti al mese. Aggiunta di fondi gratuita fino a 1.000 € .

10 bonifici SWIFT gratuiti al mese. Aggiunta di fondi gratuita fino a . Vivid Business Pro+: 15 bonifici SWIFT gratuiti al mese. Aggiunta di fondi gratuita fino a 1.000 €.

I bonifici istantanei SEPA sono gratuiti per tutti i piani, così come i bonifici multipli che sono illimitati.

Funzionalità avanzate per tutti i conti Vivid Business

Qui si vedono le maggiori differenze per chi ha bisogno di gestire un’attività con volumi più grandi.

Vivid Business Standard: Include 25 transazioni contabili al mese. La commissione per l’elaborazione dei pagamenti con carte SEE è dello 0,99% (+0,25 €).

Include al mese. La commissione per l’elaborazione dei pagamenti con carte SEE è dello (+0,25 €). Vivid Business Prime, Pro, Pro+: Offrono transazioni contabili illimitate, un vantaggio enorme per chi ha molte operazioni. Le commissioni di elaborazione dei pagamenti diminuiscono man mano che il piano aumenta, arrivando allo 0,79% per Pro e Pro+.

Tutti i piani includono l’assistenza dedicata 24/7, integrazioni con software di contabilità e la possibilità di guadagnare fino all’8% APY con le criptovalute.

Caratteristica Standard Prime Pro Pro+ Canone mensile (pagamento annuale) 0 € / mese (sempre gratis) 6,9 € / mese 18,9 € / mese 41 € / mese Periodo di prova gratuito N/A Due mesi Due mesi Due mesi Tasso d’interesse fisso iniziale 4% (per 4 mesi su saldo fino a 100.000 €) 4% (per 4 mesi su saldo fino a 100.000 €) 4% (per 4 mesi su saldo fino a 100.000 €) 4% (per 4 mesi su saldo fino a 100.000 €) Tasso d’Interesse dopo promozione 0,5% 2,5% 2,6% 2,7% Cashback illimitato garantito 0,1% 0,5% 0,75% 1% Cashback su categorie e marchi selezionati Fino al 2% Fino al 4% Fino al 6% Fino al 8% Conti inclusi Illimitati Illimitati Illimitati Illimitati Limite di spesa della carta (mensile) 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € Consegna Gratuita della Prima Carta Sì Sì Sì Sì Bonifici SEPA in uscita Gratis Gratis Gratis Gratis Bonifici a clienti Vivid Business Gratis Gratis Gratis Gratis Bonifici Internazionali in uscita (SWIFT) 5 € per trasferimento 5 gratuiti al mese, poi 5 € 10 gratuiti al mese, poi 5 € 15 gratuiti al mese, poi 5 € Prelievi Bancomat gratuiti (limite mensile) Fino a 200 € Fino a 1.000 € Fino a 1.500 € Fino a 2.000 € Commissione Prelievi/Pagamenti Carta Non-EUR Gratis (sul tasso di cambio) 1% (sul tasso di cambio) 1% (sul tasso di cambio) 1% (sul tasso di cambio) Documenti per contabilità allegabili 25 Illimitati Illimitati Illimitati Assistenza Clienti 24/7 Sì Sì Sì Sì

Credem: la soluzione completa per le PMI

Conto Credem Business Light 5.0 Istituto Bancario: Credito Emiliano SpA App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione con IBAN: 5€ Canone Mensile: 7,5 € ma azzerato per i primi 12 mesi Costo Prelievo ATM: 2 € Costo Bonifici e Addebiti: da 0,50€ a 4,94€ Maggiorazioni per operazioni in divisa: variabili APRI IL TUO CONTO

La gamma di conti correnti Credem per le aziende comprende in particolare due soluzioni principali, con caratteristiche e costi differenti in base alla tipologia di attività e all’operatività che svolge: Conto corrente aziende Business Now e Conto corrente aziende Credem Business Light. Entrambi sono proposti con canone azzerato per i primi 12 mesi per i nuovi clienti.

Credem conto corrente aziende Business Now

Questo conto è dedicato a lavoratori titolari di partita IVA e imprese con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro. È pensato per chi utilizza prevalentemente i canali digitali (internet banking, remote banking e phone banking).

Voce di costo Dettaglio (costi principali) Canone Mensile (Gestione liquidità) EUR 7,50 Bonifici SEPA Disposti tramite Internet Banking / ATM EUR 0,50 Bonifici SEPA Disposti allo Sportello su altri istituti EUR 4,94 SDD preautorizzati EUR 0,50 Canone Carta di Debito (Credemcard) EUR 1,00 mensile (Gratuito se usata almeno 4 volte nel mese precedente) Prelievo Contante ATM Credem Esente Prelievo Contante ATM non Credem (Italia/Vaticano/San Marino) EUR 1,90 (di cui le prime 12 gratuite)

Credem conto corrente aziende Credem Business Light

Questo conto è pensato per i clienti liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali (sono esclusi condomini e consorzi).

Voce di costo Dettaglio (Costi principali) Canone Mensile (Gestione liquidità) EUR 7,50 Rimborso Canone Il primo canone è rimborsato integralmente. I canoni successivi sono rimborsati di EUR 5,00 se risultano sottoscritti almeno 3 distinti prodotti/servizi Credem. Bonifici SEPA Disposti tramite Internet Banking / ATM EUR 0,00 (sia su dipendenze Credem che su altri istituti) Bonifici SEPA Disposti allo Sportello su dipendenze CREDEM EUR 2,45 SDD preautorizzati EUR 0,50 Canone Carta di Debito (Credemcard) EUR 1,00 mensile (Gratuito se usata almeno 4 volte nel mese precedente) Prelievo Contante ATM Credem Esente Prelievo Contante ATM non Credem (Italia/Vaticano/San Marino) EUR 1,90 (di cui le prime 12 gratuite)

Il Conto Credem Business Light è particolarmente vantaggioso per chi opera prevalentemente online, offrendo i bonifici SEPA disposti tramite Internet Banking gratuitamente.

Entrambi i conti offrono, congiuntamente al conto, la Credemcard (Carta di debito), che consente:

Pagamento dei pedaggi autostradali (circuito FastPay).

Prelievi di contante in Italia (circuito BANCOMAT®).

Pagamenti di acquisti (circuito PagoBANCOMAT®).

Sibill: piattaforma e conto per la gestione integrata delle finanze aziendali

Sibill offre una suite completa per le PMI che vogliono centralizzare la gestione finanziaria e amministrativa (dalla tesoreria alla contabilità, fino al conto corrente), con piani scalabili in base alle dimensioni dell’azienda e moduli aggiuntivi per servizi specifici come la fatturazione elettronica e il pagamento F24.

L’offerta principale riguarda la piattaforma di gestione finanziaria, suddivisa in tre fasce in base al fatturato dell’azienda, con prezzi validi per abbonamenti annuali fatturati annualmente:

Categoria Azienda Fatturato Prezzo (a partire da) Focus Principale Aziende neo costituite Non specificato 69€/mese Gestione semplice ed efficiente dei flussi di cassa. PMI sotto 1M€ Meno di 1 Milione di € 129€/mese Maggiori volumi da monitorare e più conti da gestire. PMI sopra 1M€ Oltre 1 Milione di € Piano su misura Piano personalizzato sulle esigenze di gestione finanziaria.

Funzionalità incluse nell’offerta standard della piattaforma Sibill:

Sincronizzazione: conti bancari e cassetto fiscale.

Monitoraggio: incassi e pagamenti, scadenze.

Categorizzazione: assegnazione categorie ai movimenti.

Contabilità: riconciliazione automatica, generazione della Prima Nota in 1 clic.

Pagamenti: bonifici illimitati.

Servizi: conto e carte aziendali (si veda sezione successiva), assistenza.

Conto e carte aziendali Sibill

Oltre alla piattaforma di gestione, Sibill offre un servizio di conto e carte aziendali che possono essere richiesti anche senza avere un abbonamento alla piattaforma.

Costo: 19€ al mese per le PMI italiane.

Caratteristiche principali del conto aziendale Sibill: IBAN italiano. Bonifici SEPA e SDD in uscita gratuiti e illimitati. Pagamenti F24 automatici (programmati). Carte fisiche e virtuali. Prossimamente in arrivo: sotto conti e bonifici multipli.

Funzionalità delle carte: carta fisica e virtuale con possibilità di monitorare le spese in tempo reale, impostare limiti personalizzati per ogni carta e sospenderle/riattivarle in un clic.

Funzionalità aggiuntive (Moduli Extra) di Sibill

È possibile integrare il proprio piano con servizi a pagamento per rendere l’esperienza più completa:

Servizio Aggiuntivo Costo (per abbonamento annuale) Dettagli Pagamento online F24 15€ + IVA/mese Gestione e pagamento diretto dei modelli F24 dalla piattaforma (risparmio di tempo e riduzione degli errori). Fatturazione elettronica 12€/mese IVA inclusa Abbina pagamenti e fatture in pochi clic per un controllo costante della liquidità. Analisi dati finanziari 12€/mese IVA inclusa Dashboard specifiche su acquisti (foodcost) e corrispettivi.

Revolut Business: ideale per chi lavora a livello internazionale

Revolut Professional 4.5 Istituto Bancario: Revolut Bank App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione con IBAN: GRATIS Canone Mensile: piano Basic 10 € Costo Bonifici Internazionali: gratis 5/mese, poi 3 € a op. Costo Bonifici Locali: gratis 20/mese, poi 0.20 € a op. Carte Fisiche Incluse: NO Assistenza Prioritaria 24/7: sì APRI IL TUO CONTO

Revolut offre quattro piani Business per soddisfare le diverse esigenze aziendali:

Piano Revolut Business Basic

Piano Revolut Business Grow

Piano Revolut Business Scale

Piano Revolut Business Enterprise

Ognuno offre funzionalità aggiuntive man mano che si sale di livello, con costi che aumentano di conseguenza.

Piano Revolut Business Basic 10 euro al mese

Il piano Revolut Business è ideale per chi cerca le funzionalità essenziali per gestire un’azienda. Include:

Coordinate locali e internazionali per inviare e ricevere denaro in oltre 35 valute.

per inviare e ricevere denaro in oltre 35 valute. La possibilità di aggiungere dipendenti illimitati ed emettere carte fisiche e virtuali.

ed emettere carte fisiche e virtuali. Accettazione dei pagamenti online e di persona.

e di persona. 10 bonifici nazionali a costo zero .

. Fino a €1.000 di cambio valuta al mese a tasso interbancario.

Piano Revolut Business Grow 30 euro al mese

Questo piano è pensato per le aziende che vogliono avere un maggior controllo sulle spese. Offre tutti i vantaggi del piano Basic, più:

Un aumento del limite per il cambio valuta a €15.000 al mese a tasso interbancario.

a al mese a tasso interbancario. 5 bonifici esteri e 100 bonifici nazionali senza commissioni.

e senza commissioni. Strumenti avanzati per la gestione delle spese, come controlli e approvazioni personalizzate.

per la gestione delle spese, come controlli e approvazioni personalizzate. Una carta Metal gratuita.

Piano Revolut Business Scale 90 euro al mese

Questo piano è l’opzione per le aziende che si espandono a livello globale e necessitano di limiti più elevati. Include tutte le funzionalità del piano Grow, con miglioramenti significativi:

Il limite di cambio valuta aumenta a €60.000 al mese a tasso interbancario.

aumenta a al mese a tasso interbancario. 25 bonifici esteri e 1.000 bonifici nazionali a costo zero.

e a costo zero. Due carte Metal gratuite.

Personalizzazione delle carte aziendali.

Piano Revolut BusinessEnterprise (Personalizzato)

Questo piano è stato ideato per le aziende più grandi con necessità specifiche. Consente di personalizzare i limiti per i bonifici e il cambio valuta. Oltre a ciò, offre un gestore del conto dedicato per un supporto personalizzato.

HYPE Business: ideale per liberi professionisti

HYPE Business 4.5 Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 2,90 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Carte Fisiche Incluse: 1 APRI IL TUO CONTO

HYPE Business è un conto online specificamente pensato per liberi professionisti e ditte individuali che hanno una partita IVA. L’obiettivo è quello di offrire uno strumento semplice e completo per gestire le finanze dell’attività, separandole da quelle personali.

Costi e caratteristiche principali del conto HYPE Business

Il conto ha un costo fisso di 2,90 € al mese (che corrisponde a 34,80 € all’anno), senza costi di attivazione. Ecco le funzionalità più importanti che offre:

Carta World Elite Mastercard : è una carta di debito che permette di fare acquisti online e nei negozi, sia in Italia che all’estero. Fornisce anche accesso al programma di sconti “Business Bonus” di Mastercard.

: è una carta di debito che permette di fare acquisti online e nei negozi, sia in Italia che all’estero. Fornisce anche accesso al programma di sconti “Business Bonus” di Mastercard. Prelievi gratuiti :Si può prelevare denaro senza commissioni da qualsiasi sportello bancomat in euro, in Italia e all’estero.

:Si può prelevare denaro senza commissioni da qualsiasi sportello bancomat in euro, in Italia e all’estero. Bonifici : Si hanno a disposizione bonifici ordinari e istantanei gratuiti. Si possono anche programmare bonifici ricorrenti per pagare automaticamente le scadenze.

: Si hanno a disposizione bonifici ordinari e istantanei gratuiti. Si possono anche programmare bonifici ricorrenti per pagare automaticamente le scadenze. Gestione fiscale : HYPE Business ci aiuta a gestire alcuni aspetti fiscali. In particolare, si possono pagare gratuitamente gli F24 semplificati direttamente dall’app e usare la funzione Tax Manager per stimare e mettere da parte i soldi per le imposte e i contributi.

: HYPE Business ci aiuta a gestire alcuni aspetti fiscali. In particolare, si possono pagare gratuitamente gli F24 semplificati direttamente dall’app e usare la funzione per stimare e mettere da parte i soldi per le imposte e i contributi. Radar : questa funzione ci permette di collegare anche i nostri conti personali, così possiamo monitorare entrate e uscite di tutti i nostri conti da un’unica app.

: questa funzione ci permette di collegare anche i nostri conti personali, così possiamo monitorare entrate e uscite di tutti i nostri conti da un’unica app. Box per i risparmi : possiamo creare fino a 20 “box” virtuali per mettere da parte soldi per obiettivi specifici o come salvadanaio.

: possiamo creare fino a 20 “box” virtuali per mettere da parte soldi per obiettivi specifici o come salvadanaio. Micro assicurazioni: il conto include l’accesso a polizze su infortuni, malattia, cyber risk e RC professionale.

Altri costi del conto HYPE Business

È importante tenere a mente anche i costi e i limiti che l’offerta specifica:

Ricariche : ricevere bonifici sull’IBAN del conto è gratuito, mentre ricaricare il conto in contanti presso i punti vendita abilitati costa 2,00 €. Ci sono anche dei limiti sulle ricariche in contanti (massimo 999 € al giorno e 8.000 € al mese).

: ricevere bonifici sull’IBAN del conto è gratuito, mentre ricaricare il conto in contanti presso i punti vendita abilitati costa 2,00 €. Ci sono anche dei limiti sulle ricariche in contanti (massimo 999 € al giorno e 8.000 € al mese). Pagamenti : oltre agli F24 gratuiti, ci sono costi per i bollettini in bianco (1,99 €), i bollettini premarcati (1,99 €) e i bollettini RAV, pagoPA e CBILL (1,00 €).

: oltre agli F24 gratuiti, ci sono costi per i bollettini in bianco (1,99 €), i bollettini premarcati (1,99 €) e i bollettini RAV, pagoPA e CBILL (1,00 €). Tasso di cambio : per le operazioni in valuta estera, si applica una maggiorazione dell’ 1,5% sul tasso di cambio di Mastercard.

: per le operazioni in valuta estera, si applica una maggiorazione dell’ sul tasso di cambio di Mastercard. Limiti di prelievo: puoi prelevare fino a 500 € per singola operazione e 1.000 € al giorno. Il limite mensile è di 2.500 €.

Tot: per chi cerca un conto agile e moderno

Tot Essentials 4.5 App Mobile / Internet Banking: SI Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 84€ + IVA con pagamento annuale (oppure 9€/mese + IVA) Costo Prelievo ATM: 3,99% Costo Bonifici: GRATIS (bonifici SEPA) Carte Fisiche Incluse: 1 Assistenza: via chat o email APRI IL TUO CONTO

Tot è una realtà italiana pensata per partite IVA e microimprese. Offre un conto aziendale con IBAN italiano, carte aziendali, e una dashboard intuitiva per gestire tutto in un unico posto: fatture, pagamenti F24, prima nota, scadenze.

È perfetta per chi vuole una soluzione semplice, ma completa. Supporta accessi multiutente e permette di collaborare in sicurezza anche con il commercialista. L’assistenza è in italiano, e tutto è progettato per una gestione moderna e snella.

Caratteristiche principali dei piani Tot. Buiness

L’offerta si basa su tre piani principali: Essentials, Plus e Premium. Tutti i piani offrono un conto business con IBAN italiano e una serie di strumenti per semplificare la gestione amministrativa. La differenza principale sta nel costo, nel numero di operazioni incluse e nelle funzionalità aggiuntive.

Ecco un riassunto delle caratteristiche più importanti:

IBAN italiano : Tutti i piani includono un IBAN italiano. Questo è fondamentale per una gestione semplice e riconosciuta in Italia.

: Tutti i piani includono un IBAN italiano. Questo è fondamentale per una gestione semplice e riconosciuta in Italia. Costo : Il costo annuale è espresso come un addebito unico. È importante notare che l’IVA (22%) è esclusa e va aggiunta. Essentials : 84€ + IVA all’anno (circa 7€ al mese). Plus : 180€ + IVA all’anno (circa 15€ al mese). Premium : 468€ + IVA all’anno (circa 39€ al mese).

: Il costo annuale è espresso come un addebito unico. È importante notare che l’IVA (22%) è esclusa e va aggiunta. Operazioni incluse :I bonifici in uscita hanno un limite annuale. Superata la soglia, ogni operazione ha un costo aggiuntivo di 0,50€. Essentials : 100 bonifici in uscita all’anno. Plus : 250 bonifici in uscita all’anno. Premium : 700 bonifici in uscita all’anno.

:I bonifici in uscita hanno un limite annuale. Superata la soglia, ogni operazione ha un costo aggiuntivo di 0,50€. Carte : Tutti i piani includono una carta di credito Visa Business . Per i piani Plus e Premium, le carte di debito fisiche e virtuali sono “add-on”, ovvero hanno un costo aggiuntivo mensile. Essentials : Include una carta di credito Visa Business e carte di debito Mastercard. Plus e Premium : Includono la carta di credito Visa Business, ma le carte di debito hanno un costo aggiuntivo (5€ al mese per le fisiche, 1€ al mese per le virtuali).

: Tutti i piani includono una . Per i piani Plus e Premium, le carte di debito fisiche e virtuali sono “add-on”, ovvero hanno un costo aggiuntivo mensile.

Qual è il piano Tot migliore per una partita iva in regime forfettario?

Considerando che si è in regime forfettario, le esigenze sono probabilmente più semplici rispetto a quelle di una SRL o di un’azienda strutturata.

Necessità di base di un forfettario: Un forfettario ha bisogno di un conto dedicato all’attività (anche se non è obbligatorio per legge), per ricevere i pagamenti dei clienti e pagare le spese professionali (es. commercialista, software, utenze, contributi, ecc.). Il numero di operazioni in uscita (bonifici) non è solitamente molto elevato. Spesso basta un’unica carta di pagamento per tutte le spese.

Caratteristica Piano Essentials Piano Plus Piano Premium Costo annuo 84 € + IVA 180 € + IVA 468 € + IVA Costo medio mensile 7 € + IVA 15 € + IVA 39 € + IVA Bonifici inclusi 100 all’anno 250 all’anno 700 all’anno Costo extra bonifico 0,50 € 0,50 € 0,50 € Carte di credito 1 inclusa 1 inclusa 1 inclusa Carte di debito Incluse A pagamento (add-on) A pagamento (add-on) Utenze Base Non incluse 1 inclusa 2 incluse Utenze Avanzate Non incluse A pagamento (add-on) 1 inclusa Gestione fatture Riconciliazione e pagamento Riconciliazione e pagamento Riconciliazione e pagamento Ideale per Forfettari con poche operazioni Forfettari e piccole imprese in crescita Aziende strutturate con team

Costi associati ai conti correnti per partite iva e aziende

Anche se molte soluzioni sono gratuita in fase di attivazione, è importante analizzare: