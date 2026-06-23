Chi cerca una carta di credito facile da ottenere trova nella proposta di TF Bank una delle soluzioni più interessanti del momento. Il gruppo ha infatti lanciato la sua TF Mastercard Gold con una richiesta completamente digitale, con richiesta in 3 minuti e attivazione gestibile direttamente da smartphone.
L’offerta di TF Bank si rivolge a chi desidera una linea di credito flessibile senza cambiare banca e senza costi annuali fissi. La promozione di TF Bank garantisce anche altri vantaggi per i clienti.
Indice degli argomenti
Una richiesta digitale con approvazione quasi immediata
Uno degli aspetti centrali dell’offerta di TF Bank è la velocità della procedura. La richiesta può essere effettuata online inserendo i propri dati personali e completando l’identificazione digitale.
Il percorso prevede tre passaggi:
- Richiesta online. L’utente inserisce le informazioni richieste e riceve una conferma preliminare in tempi rapidi.
- Identificazione digitale. L’identificazione avviene online tramite documento e video selfie. L’intero processo richiede generalmente meno di cinque minuti.
- Attivazione immediata. Una volta approvata, la carta può essere collegata all’app dedicata e aggiunta ai wallet digitali per iniziare a utilizzarla rapidamente.
I vantaggi della TF Mastercard Gold con TF Bank
La carta di credito di TF Bank punta sulla trasparenza dei costi e sulla flessibilità dei pagamenti. Tra i principali vantaggi figurano:
- quota annuale pari a 0 euro;
- nessun costo di emissione;
- nessuna commissione per i pagamenti in valuta estera;
- fino a 55 giorni senza interessi sugli acquisti;
- possibilità di rimborsare il saldo in un’unica soluzione o a rate;
- compatibilità con Apple Pay e Google Pay;
- protezione Mastercard ID Check per gli acquisti online;
- gestione completa tramite app mobile.
|Voce
|Importo
|Quota annuale
|0 €
|Estratto conto
|0 €
|Spese utilizzo all’estero
|0 €
|Assicurazione viaggio
|0 €
|Carta sostitutiva
|0 €
|Blocco carta
|0 €
|Prelievo contanti
|3,90 €
|TAN
|21,00%
|TAEG
|23,10%
Pagamenti flessibili con la TF Mastercard Gold e linea di credito
La TF Mastercard Gold consente di utilizzare una linea di credito personale e scegliere successivamente come rimborsare le spese effettuate.
Il rimborso minimo previsto è pari al 3% del credito utilizzato, con una soglia minima di 30 euro mensili. Chi salda l’intero importo entro la scadenza dell’estratto conto può beneficiare del periodo senza interessi fino a 55 giorni sugli acquisti.
Vantaggi per chi viaggia con la carta di credito TF Bank
TF Bank ha inserito nella propria carta una serie di servizi dedicati ai viaggiatori frequenti.
Assicurazione viaggio inclusa
La carta comprende una copertura assicurativa per i viaggi effettuati pagando almeno il 50% delle spese con la TF Mastercard Gold.
Le garanzie includono:
- copertura per annullamento viaggio fino a 3.000 euro;
- rimborso bagagli smarriti fino a 2.500 euro;
- copertura per infortuni;
- assistenza sanitaria prevista dalle condizioni assicurative.
Nessuna commissione sui cambi
Gli acquisti effettuati all’estero non prevedono commissioni di conversione valutaria, un vantaggio che può aiutare a contenere i costi durante soggiorni e trasferte internazionali.
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