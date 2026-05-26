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Bonus conto corrente di 150 Euro: come ottenerlo entro giugno con l’offerta di SelfyConto

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Banca Mediolanum attiva una promozione a tempo limitato su SelfyConto. L’iniziativa offre un buon da 150 euro accreditando lo stipendio. Il conto corrente digitale azzera il canone per gli under 30 e per il primo anno degli over 30, includendo bonifici istantanei e prelievi gratuiti

Pubblicato il 26 mag 2026
Bonus conto corrente da 150 euro con Selfyconto fino a giugno 2026
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Il bonus sul conto corrente SelfyConto in 3 punti chiave

  • Apri online SelfyConto entro 12 giugno 2026, attiva Mediolanum Card e completa i requisiti entro 30 ottobre 2026 per il bonus 150 euro (Buoni Regalo Amazon.it, accredito stipendio o spese ≥ 500 euro/mese).
  • Costi: under 30 canone azzerato; over 30 gratuito 1° anno, poi canone 3,75 euro/mese. Bonifici SEPA e prelievi ATM in area Euro gratuiti; canone azzerabile fino al 31 dicembre 2027.
  • Funzionalità e premi: cointestazione con accessi indipendenti, pagamenti contactless (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) e servizi (Bancomat Pay, PayPal, Plicks); aderendo a piani con versamenti ≥ 1.800 euro o al fondo Tax Benefit New si può concorrere per un iPhone 17e 256GB.
Riassunto generato con AI

Banca Mediolanum offre un bonus da 150 euro (spendibile su Amazon) collegato all’apertura del conto corrente SelfyConto. La scadenza per l’adesione alla nuova operazione a premi è fissata al prossimo 12 giugno.

Apri il conto corrente SelfyConto e ottieni il bonus

I requisiti per ottenere il bonus aprendo il conto corrente Selfyconto

Il meccanismo di assegnazione del premio garantito da SelfyConto prevede passaggi cronologici rigidi.

  • L’apertura del conto deve avvenire entro il 12 giugno 2026 tramite i canali digitali della banca. Il cliente deve contestualmente richiedere e attivare la carta di debito Mediolanum Card.
  • La seconda fase richiede il perfezionamento dei requisiti entro il 30 ottobre 2026. L’utente deve disporre l’accredito dello stipendio o della pensione sul nuovo IBAN. In alternativa la banca consente di raggiungere una spesa mensile di almeno 500 euro tramite la carta.

Il rispetto di tali scadenze determina il diritto a ricevere il Buono Amazon da 150 euro.

Costi e i servizi del conto corrente SelfyConto

La proposta finanziaria di SelfyConto è dedicata a due profili di clientela con offerte differenziate in base all’età.

  • Per i giovani under 30 il canone di tenuta conto è azzerato in modo strutturale.
  • I clienti over 30 beneficiano della gratuità del canone esclusivamente per il primo anno di operatività.

Al termine del primo anno la tariffa standard per gli over 30 è di 3,75 euro al mese. Questo costo risulta azzerabile fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio. In alternativa basta spendere almeno 500 euro mensili.

I bonifici SEPA ordinari e istantanei sono gratuiti, così come i prelievi ATM in area Euro.

Voce di costoProfilo under 30Profilo over 30 (1° Anno)Profilo over 30 (dopo 1 anno)
Canone mensile0,00 €0,00 €3,75 € (azzerabile)
Bonifici SEPA (anche istantanei)GratuitoGratuitoGratuito
Prelievi ATM area eGratuitoGratuitoGratuito
Carta di debito digitaleGratuitaGratuitaGratuita

La gestione cointestata del conto SelfyConto e servizi di pagamento

Il conto corrente SelfyConto supporta la modalitàdi cointestazione per la gestione condivisa del bilancio.

La piattaforma integra i principali protocolli di pagamento elettronico per le transazioni quotidiane. Il conto supporta Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay per i pagamenti mobili contactless. Sono disponibili anche i servizi Bancomat Pay, PayPal e Plicks per l’invio rapido di denaro.

Ottieni un iPhone 17e da 256 GB con Selfyconto

SelfyConto estende l’offerta promozionale ai clienti che attivano prodotti finanziari di risparmio o previdenza.

Gli utenti che soddisfano i requisiti del buono Amazon possono concorrere all’assegnazione di un iPhone 17e da 256GB. L’ottenimento del dispositivo richiede la sottoscrizione di un piano di investimento.

Il contraente deve attivare un piano di versamenti annui minimi di 1.800 euro. In alternativa è possibile aderire al fondo pensionistico Tax Benefit New con accredito del primo contributo.

Prodotto / ServizioCondizione operativaBeneficio promozionale
Accredito stipendio o spesa >500€/meseEntro il 30 ottobre 2026Buono Regalo Amazon.it da 150 €
Risparmio gestito o previdenza PIPVersamento annuo minimo 1.800 €Smartphone iPhone 17e 256GB
Apri il conto corrente SelfyConto
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Patrizia Chimera
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