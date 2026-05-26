Banca Mediolanum offre un bonus da 150 euro (spendibile su Amazon) collegato all’apertura del conto corrente SelfyConto. La scadenza per l’adesione alla nuova operazione a premi è fissata al prossimo 12 giugno.
Indice degli argomenti
I requisiti per ottenere il bonus aprendo il conto corrente Selfyconto
Il meccanismo di assegnazione del premio garantito da SelfyConto prevede passaggi cronologici rigidi.
- L’apertura del conto deve avvenire entro il 12 giugno 2026 tramite i canali digitali della banca. Il cliente deve contestualmente richiedere e attivare la carta di debito Mediolanum Card.
- La seconda fase richiede il perfezionamento dei requisiti entro il 30 ottobre 2026. L’utente deve disporre l’accredito dello stipendio o della pensione sul nuovo IBAN. In alternativa la banca consente di raggiungere una spesa mensile di almeno 500 euro tramite la carta.
Il rispetto di tali scadenze determina il diritto a ricevere il Buono Amazon da 150 euro.
Costi e i servizi del conto corrente SelfyConto
La proposta finanziaria di SelfyConto è dedicata a due profili di clientela con offerte differenziate in base all’età.
- Per i giovani under 30 il canone di tenuta conto è azzerato in modo strutturale.
- I clienti over 30 beneficiano della gratuità del canone esclusivamente per il primo anno di operatività.
Al termine del primo anno la tariffa standard per gli over 30 è di 3,75 euro al mese. Questo costo risulta azzerabile fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio. In alternativa basta spendere almeno 500 euro mensili.
I bonifici SEPA ordinari e istantanei sono gratuiti, così come i prelievi ATM in area Euro.
|Voce di costo
|Profilo under 30
|Profilo over 30 (1° Anno)
|Profilo over 30 (dopo 1 anno)
|Canone mensile
|0,00 €
|0,00 €
|3,75 € (azzerabile)
|Bonifici SEPA (anche istantanei)
|Gratuito
|Gratuito
|Gratuito
|Prelievi ATM area e
|Gratuito
|Gratuito
|Gratuito
|Carta di debito digitale
|Gratuita
|Gratuita
|Gratuita
La gestione cointestata del conto SelfyConto e servizi di pagamento
Il conto corrente SelfyConto supporta la modalitàdi cointestazione per la gestione condivisa del bilancio.
La piattaforma integra i principali protocolli di pagamento elettronico per le transazioni quotidiane. Il conto supporta Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay per i pagamenti mobili contactless. Sono disponibili anche i servizi Bancomat Pay, PayPal e Plicks per l’invio rapido di denaro.
Ottieni un iPhone 17e da 256 GB con Selfyconto
SelfyConto estende l’offerta promozionale ai clienti che attivano prodotti finanziari di risparmio o previdenza.
Gli utenti che soddisfano i requisiti del buono Amazon possono concorrere all’assegnazione di un iPhone 17e da 256GB. L’ottenimento del dispositivo richiede la sottoscrizione di un piano di investimento.
Il contraente deve attivare un piano di versamenti annui minimi di 1.800 euro. In alternativa è possibile aderire al fondo pensionistico Tax Benefit New con accredito del primo contributo.
|Prodotto / Servizio
|Condizione operativa
|Beneficio promozionale
|Accredito stipendio o spesa >500€/mese
|Entro il 30 ottobre 2026
|Buono Regalo Amazon.it da 150 €
|Risparmio gestito o previdenza PIP
|Versamento annuo minimo 1.800 €
|Smartphone iPhone 17e 256GB