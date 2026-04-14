BBVA conquista il terzo posto nella classifica World’s Best Banks 2026 pubblicata da Forbes, migliorando il quinto posto ottenuto l’anno precedente. Un risultato che rafforza il posizionamento dell’istituto tra le principali realtà bancarie in Italia.

A differenza di molte graduatorie di settore, il ranking di Forbes si fonda esclusivamente sulle valutazioni indipendenti dei clienti, che premiano fattori chiave come fiducia, qualità del servizio, trasparenza e innovazione digitale. Il piazzamento sul podio rappresenta quindi una misura diretta della soddisfazione della clientela.

Crescita sostenuta e spinta del modello digitale

Il salto in classifica riflette una crescita significativa nel mercato italiano, dove BBVA si avvicina a quota 900mila clienti. Un dato che evidenzia la crescente attrattività del modello completamente digitale adottato dalla banca.

L’approccio mobile-first, unito a un’offerta competitiva e a processi semplificati, ha permesso all’istituto di intercettare una domanda sempre più orientata verso servizi bancari rapidi, accessibili e trasparenti. In questo contesto, l’esperienza utente si conferma uno dei principali driver di sviluppo.

La strategia: semplicità, trasparenza e innovazione

“Essere riconosciuti tra le prime tre banche in Italia dai nostri clienti è per noi motivo di grande orgoglio”, dichiara Walter Rizzi, head of digital banking per l’Italia. “Questo risultato conferma che il nostro impegno nel proporre un’esperienza bancaria semplice e completamente digitale risponde alle esigenze del mercato e contribuisce a ridefinire il modo di fare banca”.

La strategia dell’istituto si fonda su un equilibrio tra innovazione tecnologica e trasparenza delle condizioni, elementi sempre più determinanti nella scelta dei servizi finanziari da parte dei consumatori.

Challenger bank e solidità internazionale

Dal suo ingresso in Italia, BBVA si è affermata come una delle principali challenger bank, grazie alla combinazione tra agilità operativa e solidità finanziaria. Il gruppo può infatti contare su fondamenta robuste, essendo uno dei maggiori istituti bancari europei.

Questo posizionamento consente alla banca di offrire innovazione digitale senza rinunciare a sicurezza e affidabilità, caratteristiche fondamentali in un settore altamente regolamentato come quello bancario.

Un gruppo globale con ambizioni di leadership

A livello internazionale, BBVA mantiene una forte presenza in Europa e nei principali mercati globali, tra cui America Latina, Stati Uniti e Asia. La strategia del gruppo punta su digitalizzazione, sostenibilità e centralità del cliente, elementi che stanno guidando la sua espansione anche nel mercato europeo.

La diversificazione geografica e l’elevata capacità di acquisizione clienti attraverso canali digitali rappresentano leve strategiche per affrontare le sfide future e consolidare la leadership nel settore finanziario.

Prospettive per il mercato italiano

Il risultato ottenuto nella classifica Forbes non è solo un traguardo, ma anche un indicatore delle trasformazioni in atto nel sistema bancario italiano. La crescente centralità del digitale e l’attenzione all’esperienza cliente stanno ridefinendo gli equilibri competitivi.

In questo scenario, BBVA si posiziona come uno degli attori più dinamici, capace di intercettare i nuovi bisogni dei consumatori e di contribuire all’evoluzione del settore verso modelli più innovativi, accessibili e trasparenti.





