SumUp-Mastercard, nasce la carta per i pagamenti business

Antonello Salerno

Una carta pensata espressamente per i pagamenti business, che consentirà ai commercianti e agli imprenditori un accesso semplificato ai loro fondi, dando la possibilità di monitorare da vicino le finanze e di eseguire pagamenti in modo veloce. E’ l’iniziativa nata dalla partnership tra SumUp e Mastercard, che insieme hanno dato vita alla “SumUp Card”, per facilitare sia l’invio che la ricezione di pagamenti, diventando il primo strumento completo per i piccoli commercianti e le piccole attività in Italia.

Il nuovo servizio, testato su un campione di 25.000 tra commercianti e piccoli imprenditori, è disponibile da oggi in Italia, Germania, Francia e Regno Unito, con l’obiettivo di espandere la propria portata nei prossimi 12 mesi. Permetterà ai pagamenti accettati attraverso i lettori di carte SumUp di confluire direttamente sulla SumUp Card, che garantisce il pagamento nel giorno successivo, anche durante i fine settimana, permettendo così ai piccoli commercianti di accedere ai propri fondi quando necessario, mentre spese e bilanci possono essere monitorati facilmente e in qualsiasi momento attraverso l’applicazione di SumUp. La carta è disponibile per tutti gli utenti SumUp senza costi anticipati o canoni mensili, anche per i pagamenti all’estero, ed è abilitata ai pagamenti online, contactless e Chip-and-Pin.

A oggi sono oltre 2 milioni gli utenti che si appoggiano alla tecnologia SumUp in tutto il mondo, con una media di oltre 5mila nuovi utenti al giorno.

“Questa è una piccola carta per grandi idee – commenta Marc-Alexander Christ, Co-Founder di SumUp – Dal lancio del nostro primo lettore di carte, ci siamo dedicati ad aiutare i commercianti in modo che loro possano concentrarsi a rendere la loro attività un business di successo. Avevamo questo in mente quando abbiamo creato il nostro ultimo prodotto: una carta che fosse una soluzione pratica e intelligente ideata per continuare a essere una forza motrice per le piccole imprese in tutto il mondo”.

”Siamo orgogliosi di sviluppare la nostra partnership con SumUp con il lancio di una carta business – aggiunge Jason Lane, executive vice president market development Europe at Mastercard – Questo ulteriore accordo porta più innovazione al mondo delle micro, piccole e medie imprese, offrendo loro un modo ancor più comodo per effettuare e ricevere pagamenti usando la semplice, veloce e sicura esperienza di pagamento di Mastercard, ovunque nel mondo”.