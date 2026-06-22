Finom entra nel segmento delle carte business premium con un prodotto che prova a spostare il discorso dal prestigio al ritorno economico.

La società, piattaforma finanziaria europea rivolta a pmi e imprenditori, ha annunciato il 17 giugno 2026 il lancio di Metal, una carta di debito Visa in metallo disponibile da 29,99 euro al mese e inclusa senza costi aggiuntivi nel piano Finom Grow.

Il messaggio scelto dall’azienda è chiaro: una carta premium, per essere rilevante in una fase di margini compressi e spese operative in aumento, deve produrre un beneficio misurabile.

La promessa commerciale ruota attorno a due leve. La prima è un cashback dell’1,2% sulle spese aziendali, fino a un massimo di 5mila euro al mese. La seconda è l’assenza di maggiorazioni Finom sui pagamenti con carta in valuta diversa dall’euro fino a 100mila euro al mese, con condizioni specifiche per le operazioni effettuate fuori dagli orari di mercato. A questi elementi si aggiungono benefit collaterali, come accessi lounge, Fast Track, eSIM mensili e rimborso del primo mese di alcuni abbonamenti a strumenti di intelligenza artificiale.

Perché Finom sceglie adesso il segmento premium

Il lancio arriva in una fase in cui il mercato dei servizi finanziari per piccole imprese si sta affollando. Le piattaforme che offrono conti, carte, gestione spese e strumenti di tesoreria competono sempre meno solo sul prezzo di ingresso e sempre più sulla capacità di integrarsi nella vita quotidiana dell’azienda. In questo scenario, il prodotto premium serve a due obiettivi: aumentare il valore medio del cliente e spingere l’uso continuativo della piattaforma.

Finom sostiene di servire oltre 200mila aziende in Europa. Dentro questa base clienti, la carta premium diventa un tassello di posizionamento: non solo strumento di pagamento, ma leva per trattenere utenti già acquisiti e spingerli verso piani più ricchi.

La scelta di includere la carta Metal nel piano Finom Grow, senza costi aggiuntivi, va letta anche in questa chiave. Non è solo un beneficio per il cliente, ma anche un incentivo all’upgrade.

Il punto centrale resta però il contesto di spesa delle pmi. Negli ultimi mesi, tra software in abbonamento, strumenti di intelligenza artificiale e operazioni in valute diverse dall’euro, molte aziende hanno visto moltiplicarsi microcosti e commissioni che, mese dopo mese, pesano sul conto economico. Finom prova a collocarsi qui: non sull’idea della carta come simbolo, ma su quella della carta come strumento di recupero di margine.

Le due voci di spesa nel mirino: valuta estera e software

Nella presentazione del prodotto, Finom individua due capitoli di spesa che considera sempre più rilevanti per pmi e professionisti. Il primo riguarda le commissioni applicate ai pagamenti in valuta estera. Il secondo è il crescente ricorso ad abbonamenti software, in particolare a strumenti di intelligenza artificiale.

Sul fronte del cambio valuta, l’azienda ricorda che i ricarichi applicati ai pagamenti in divisa possono arrivare fino al 5% oltre al tasso di cambio. È una voce spesso sottovalutata, ma che incide in modo diretto su viaggi di lavoro, trasferte, prenotazioni alberghiere, voli, spese di rappresentanza e acquisti da fornitori esteri. Con l’avvio della stagione estiva, quando aumentano trasferimenti e spese internazionali, il tema diventa più visibile anche per realtà di piccole dimensioni.

L’altro fenomeno citato da Finom riguarda gli abbonamenti digitali. Secondo dati interni della società relativi al periodo novembre 2025-giugno 2026, la spesa aziendale destinata ad almeno due strumenti di intelligenza artificiale è cresciuta di oltre il 98% in meno di un anno. Sempre secondo gli stessi dati, il 60% di questa spesa è riconducibile ai soli abbonamenti a Claude. Si tratta di numeri interni, quindi non direttamente comparabili con rilevazioni di mercato indipendenti, ma utili a capire come Finom stia leggendo i comportamenti dei propri clienti.

La combinazione tra questi due elementi spiega l’architettura di Metal. Il cashback prova a intercettare le spese ricorrenti, comprese quelle software. L’azzeramento delle maggiorazioni sui pagamenti in valuta mira invece a ridurre il costo delle operazioni internazionali. Il valore del prodotto, almeno nelle intenzioni del gruppo, nasce dalla somma di questi due effetti.

Cosa offre la carta di debito Metal di Finom e a quali condizioni

Metal è una carta Visa Debit in metallo da 18 grammi, con consegna espressa. L’aspetto materiale, nel linguaggio del settore, serve a rafforzare la percezione premium. Ma il vero pacchetto commerciale è altrove.

L’elemento più forte è il cashback dell’1,2% sulle spese aziendali, fino a un massimo di 5mila euro al mese. Finom lo presenta come il livello di cashback più elevato tra quelli offerti dalla propria gamma. Per imprese con una spesa operativa ricorrente elevata, la misura può diventare un argomento concreto, soprattutto se il tetto massimo viene raggiunto con continuità.

Il secondo pilastro è l’assenza di maggiorazioni Finom sui pagamenti con carta in valuta diversa dall’euro fino a 100mila euro al mese. È un limite ampio per gran parte delle piccole e medie imprese. Resta però importante la precisazione inserita dalla società: per le operazioni eseguite fuori dagli orari di mercato si applicano condizioni specifiche. È un dettaglio tecnico che può fare differenza e che chi usa spesso la carta all’estero dovrà verificare con attenzione.

Il pacchetto comprende anche un accesso mensile alle lounge aeroportuali, due Fast Track e due eSIM da 1 gigabyte al mese. Sono benefit tipici dei prodotti premium, pensati soprattutto per chi viaggia per lavoro. A questi si aggiunge il rimborso del primo mese di abbonamento per alcuni strumenti di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT, Claude, Perplexity e Cursor, purché il pagamento avvenga con Metal. Il rimborso è riservato ai nuovi abbonati e rientra nel limite mensile del cashback.

Il tentativo di distinguersi in un mercato affollato

Nel mercato delle carte premium, il compromesso più comune riguarda il rapporto tra cashback e costi sul cambio valuta. Alcuni prodotti offrono conversioni più favorevoli, ma pochi incentivi sulla spesa. Altri premiano gli acquisti, ma recuperano margine con commissioni, spread o limiti più rigidi. Finom costruisce il proprio messaggio proprio su questa frattura del mercato: Metal, nelle intenzioni dell’azienda, prova a unire le due cose.

Kristjan Kaar, Chief Product Officer di Finom, ha spiegato il posizionamento con una formula netta. Per oltre un decennio, ha detto, le carte business premium hanno puntato soprattutto sul prestigio; Metal, invece, è stata progettata per offrire un ritorno economico concreto. La tesi è che, per un’impresa che opera su più mercati e in più valute, il valore stia meno nell’oggetto-carta e più nei benefici economici generati nel corso del mese.

La stessa linea emerge nelle parole di Ivan Kolykhalov, product manager Cards di Finom. Il focus è sulle pmi che oggi spendono sempre di più in strumenti di intelligenza artificiale e pagamenti internazionali. Metal, nel racconto dell’azienda, nasce per ridurre queste uscite e premiare gli acquisti quotidiani necessari all’operatività.

Il punto interessante è proprio questo: Finom non propone Metal come una carta “esclusiva” nel senso tradizionale del termine, ma come una carta che deve giustificare il proprio canone con un saldo finale positivo o almeno favorevole per il cliente. È una promessa forte, che richiede però una base di spesa sufficiente perché il conto torni davvero.

A chi conviene davvero Finom

Il profilo del cliente ideale appare piuttosto definito. Metal sembra costruita soprattutto per piccole imprese, consulenti, agenzie, startup e professionisti che hanno tre caratteristiche: spendono in servizi digitali con continuità, acquistano o viaggiano in valuta estera e usano la carta come strumento centrale di gestione della spesa.

Per queste categorie, il cashback può compensare parte del canone mensile o superarlo. Lo stesso vale per l’assenza di maggiorazioni sul cambio, che può diventare rilevante per chi effettua pagamenti internazionali frequenti. In questo senso, Metal sembra più adatta a realtà con un’operatività già strutturata che a microattività con volumi molto bassi.

Per altri clienti, il quadro può essere diverso. Chi spende poco, opera quasi esclusivamente in euro e non usa software in abbonamento in misura significativa potrebbe percepire meno il vantaggio economico. Anche la presenza di benefit da viaggio, pur utile, non basta da sola a trasformare la carta in una scelta naturale per ogni impresa.

La questione chiave, quindi, non è tanto se Metal sia una carta premium, ma quanto una pmi riesca davvero a monetizzare le sue caratteristiche nel corso del mese. È su questo terreno che il prodotto verrà misurato.

Prezzo, mercati e sviluppo dell’offerta Finom Metal

Metal è disponibile come opzione aggiuntiva a 29,99 euro al mese per i clienti Finom Pro, Grow ed Enterprise. Nel piano Grow, una carta Metal è inclusa senza costi aggiuntivi. I clienti dei piani Solo, Basic e Smart possono accedervi tramite upgrade. La distribuzione copre tutti i mercati europei in cui Finom opera.

Dal punto di vista commerciale, la struttura dell’offerta serve a rafforzare la segmentazione interna della piattaforma. Il piano premium non è pensato come prodotto isolato, ma come parte di una scala di servizi più ampia. Chi entra può restare sui livelli base; chi ha bisogni più articolati viene spinto verso pacchetti con margine maggiore per la società.

Finom ha anche annunciato che Metal rappresenta solo il primo passo nello sviluppo della propria offerta premium. Nei prossimi mesi, ha spiegato l’azienda, arriveranno ulteriori vantaggi e funzionalità specifiche per i diversi mercati europei. È un’indicazione importante, perché suggerisce che la carta sarà usata come piattaforma di test per servizi localizzati e per una strategia di differenziazione paese per paese.

Per ora, il lancio dice soprattutto una cosa: nel business banking per pmi, la battaglia si sposta dai simboli ai costi quotidiani. Finom prova a trasformare pagamenti, trasferte e abbonamenti software in terreno di concorrenza. La tenuta della promessa dipenderà da un fattore semplice da misurare: quanti clienti, a fine mese, vedranno nella carta non una spesa in più, ma un saldo migliore.



