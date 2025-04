La Legge di Bilancio del 2025 impone alle aziende di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per dedurre fiscalmente le spese aziendali, incoraggiando anche l’uso delle carte prepagate per la loro praticità e controllo delle spese.

Quali caratteristiche cercare nelle carte prepagate aziendali

Le carte prepagate aziendali si differenziano dalle tradizionali carte di credito per la loro semplicità e controllo. Ricaricabili, gestibili da app e spesso abbinate a conti business, permettono di assegnare fondi precisi a team, dipendenti o collaboratori. Scegliere la carta giusta dipende molto dalle specifiche esigenze e abitudini di spesa relative al tuo business. Ma possiamo indicare alcuni criteri chiave:

Canone e commissioni : Da verificare sempre se ci sono costi di emissione, canoni mensili o annuali e le commissioni per transazioni, prelievi e conversioni di valuta.

: Da verificare sempre se ci sono costi di emissione, canoni mensili o annuali e le commissioni per transazioni, prelievi e conversioni di valuta. Limiti di spesa e prelievo : Da controllare se ci sono limiti giornalieri o mensili per le spese e i prelievi di contante, per assicurarsi che siano adeguati alle necessità aziendali.

: Da controllare se ci sono limiti giornalieri o mensili per le spese e i prelievi di contante, per assicurarsi che siano adeguati alle necessità aziendali. Circuito di pagamento : Da verificare che la carta o le carte aziendali scelte utilizzino un circuito di pagamento ampiamente accettato, come Visa o Mastercard, per garantire che possa essere utilizzata ovunque.

: Da verificare che la carta o le carte aziendali scelte utilizzino un circuito di pagamento ampiamente accettato, come Visa o Mastercard, per garantire che possa essere utilizzata ovunque. Cashback e premi : Alcune carte offrono programmi di cashback o premi che possono restituire una percentuale delle spese effettuate. Questo può essere vantaggioso per le aziende che effettuano molte transazioni.

: Alcune carte offrono programmi di cashback o premi che possono restituire una percentuale delle spese effettuate. Questo può essere vantaggioso per le aziende che effettuano molte transazioni. Sicurezza delle transazioni : Da verificare sempre le misure di sicurezza offerte, come la protezione contro le frodi, la possibilità di bloccare la carta tramite app e l’autenticazione a due fattori.

: Da verificare sempre le misure di sicurezza offerte, come la protezione contro le frodi, la possibilità di bloccare la carta tramite app e l’autenticazione a due fattori. Servizi aggiuntivi : Alcune carte offrono servizi come il monitoraggio delle spese in tempo reale, la categorizzazione automatica delle transazioni e report dettagliati che possono aiutare nella gestione finanziaria.

: Alcune carte offrono servizi come il monitoraggio delle spese in tempo reale, la categorizzazione automatica delle transazioni e report dettagliati che possono aiutare nella gestione finanziaria. Compatibilità con strumenti digitali : Verificare sempre la possibilità di integrare la carta con software di gestione delle spese aziendali o applicazioni di pagamento mobile come Apple Pay o Google Pay può essere un vantaggio.

: Verificare sempre la possibilità di integrare la carta con software di gestione delle spese aziendali o applicazioni di pagamento mobile come Apple Pay o Google Pay può essere un vantaggio. Facilità di gestione : Verificare se la carta consente una gestione semplice tramite un’applicazione o una piattaforma online, soprattutto se si ha bisogno di gestire più carte per diversi dipendenti.

: Verificare se la carta consente una gestione semplice tramite un’applicazione o una piattaforma online, soprattutto se si ha bisogno di gestire più carte per diversi dipendenti. Supporto clienti: Questo è un punto importantissimo, infatti un buon servizio di assistenza clienti può essere cruciale per risolvere rapidamente eventuali problemi o dubbi.

Revolut Business: la scelta per imprese internazionali

Revolut Business 4.5 Circuito: Mastercard Canone: Basic 10 € Prelievo massimo: 1.000 €/mese Limite di spesa: 20.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: 2 € Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Revolut Business si rivolge a startup, team globali e aziende con esigenze cross-border. Oltre al conto multivaluta, Revolut offre carte prepagate Mastercard per ogni membro del team, con controllo centralizzato e gestione granulare.

Caratteristiche principali:

Conto multivaluta con tassi interbancari reali

Carte fisiche e virtuali, anche monouso

Dashboard team e spese in tempo reale

Integrazione con Slack, Zapier, Xero

Sicurezza avanzata e supporto prioritario

È ideale per chi gestisce attività in diversi Paesi o ha team remoti.

Hype Business: ideale per PMI e liberi professionisti

HYPE Business 4.5 Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 2,90 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Carte Fisiche Incluse: 1 APRI IL TUO CONTO

Hype Business è la soluzione di Banca Sella pensata per partite IVA e piccoli imprenditori. Offre un conto business digitale con IBAN italiano e una carta prepagata inclusa.

Caratteristiche principali:

Canone gratuito per 3 mesi (promo attiva)

Bonifici istantanei e SEPA gratuiti

Emissione immediata di carte fisiche e virtuali

Report spese e categorizzazione automatica

Gestione completa da app mobile

Ideale per chi cerca trasparenza, efficienza e costi contenuti.

Vivid Money: cashback e vantaggi per le aziende

Vivid Money 4.4 Circuito: VISA Canone Piano Base: GRATIS Prelievo massimo: 5.000€/mese Limite di spesa / Plafond: 100.000€/mese Commissioni di Prelievo ATM: 2% Contactless: ✓ Richiedi la tua carta

Vivid Business unisce conto aziendale digitale e cashback fino al 3%, rendendo questa offerta interessante per aziende dinamiche e attente al risparmio.

Funzionalità chiave:

IBAN tedesco gratuito

Carte fisiche e virtuali illimitate

Cashback fino al 3% sugli acquisti selezionati

Accesso multiutente e gestione ruoli

Gestione multivaluta e cambio istantaneo

Una proposta moderna e incentivante, anche per startup e professionisti digitali.

Tot: una carta versatile per piccole e medie imprese

Tot Essentials 4.5 App Mobile / Internet Banking: SI Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 84€ + IVA con pagamento annuale (oppure 9€/mese + IVA) Costo Prelievo ATM: 3,99% Costo Bonifici: GRATIS (bonifici SEPA) Carte Fisiche Incluse: 1 Assistenza: via chat o email APRI IL TUO CONTO

Tot è una fintech italiana con un’offerta pensata per le PMI e i professionisti. La carta prepagata Mastercard è integrata in un conto aziendale con servizi fiscali e operativi.

Punti principali dell’offerta TOT Buisness:

IBAN italiano e conto digitale

Carta inclusa (fisica e virtuale)

Emissione immediata, gestione da app

Fatturazione elettronica integrata

Pagamento F24 e deleghe

Canone da 7 euro/mese

Una scelta concreta, con strumenti pensati per chi fa impresa in Italia.

Soldo: piattaforma per la gestione delle spese aziendali

Soldo Pro 4.3 Circuito: MasterCard Canone: 21 €/mese IVA esc (3 utenti) Prelievo massimo: 250 €/giorno Limite di spesa: 10.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: 1% (min 2€) Contactless: ✓ IBAN: ✓ (con limitazioni) RICHIEDI LA TUA CARTA

L’offerta di Soldo si concentra sulla gestione delle spese aziendali, progettata per aiutare le aziende a conformarsi alla Legge di Bilancio 2025, che richiede metodi di pagamento tracciabili per la deducibilità fiscale. Ecco i punti chiave dell’offerta:

Gestione delle spese tracciabili: Soldo fornisce carte aziendali prepagate che permettono di tracciare ogni pagamento, assicurando il controllo finanziario e facilitando la rendicontazione per ottenere agevolazioni fiscali. Efficienza operativa e integrazioni: La piattaforma consente di riconciliare le spese rapidamente grazie a integrazioni con software di contabilità, facilitando l’importazione dei dati tramite CSV. Le transazioni e le ricevute sono automaticamente sincronizzate con il software gestionale, riducendo il tempo di riconciliazione delle spese. Piani flessibili: Soldo offre diversi piani, tra cui “Unlimited” per grandi aziende, “Plus” che garantisce un controllo completo delle spese a 33 euro al mese, e “Standard” per il monitoraggio in tempo reale a 21 euro al mese, tutti provabili gratuitamente per 30 giorni. Facilità d’uso: La registrazione è semplice, senza la necessità di controlli del credito, e le carte Soldo sono disponibili rapidamente. I fondi possono essere trasferiti facilmente sul conto Soldo per l’uso immediato delle carte contactless. Supporto e servizi aggiuntivi: Soldo non applica commissioni sulle transazioni domestiche e offre un servizio clienti dedicato. La piattaforma include funzionalità avanzate come il controllo in tempo reale delle spese tramite app e web console, permettendo di catturare e allegare ricevute immediatamente.

Wallester: fino a 300 carte aziendali virtuali

Wallester 4.7 Circuito: Visa Canone: Gratuito Prelievo massimo: Personalizzabile Limite di spesa: 15.000€/mese (si può incrementare tramite l’assistenza) Commissioni prelievo: 2% a operazione (min 2€); prelievi internazionali 2€+2% Plafond: in base ai fondi presenti sulla carta Contactless: ✓ IBAN: ✓ Commissioni ricarica: 0% in Euro Carte virtuali: 300 GRATIS RICHIEDI LA TUA CARTA

L’offerta Wallester Business propone:

Piattaforma completa di gestione delle spese e che include carte virtuali e fisiche senza alcun costo nascosto. Le aziende possono ottenere fino a 300 carte virtuali gratuite per gestire facilmente le spese aziendali. Soluzione White-Label: Wallester consente alle aziende di avviare un programma di carte di credito personalizzato.Offrono anche un’app mobile White-Label disponibile sia per iOS che per Android. Accessibilità e sicurezza: Il servizio offre funzionalità di sicurezza, comprese la verifica dell’identità, la protezione 3D Secure per i pagamenti online e la tokenizzazione delle carte per l’uso con portafogli digitali come Apple Pay e Google Pay. Wallester rientra nel circuito Visa.

Qonto: 3 piani per ogni tipologia di business

Qonto Carta One 4.3 Circuito: Mastercard Canone Basic: da 9 €/mese Prelievo massimo: 1.000 €/mese Limite di spesa: 20.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: 2€ Contactless: ✔ IBAN: ✔ RICHIEDI LA TUA CARTA

Ecco una tabella riassuntiva delle offerte di Qonto con i piani e le tariffe disponibili:

Caratteristica Basic Smart Premium Prezzo Mensile (IVA escl.) 11 euro (9 euro annuale) 23 euro (19 euro annuale) 45 euro (39 euro annuale) Carta One Mastercard 1 inclusa 1 inclusa 1 inclusa Bonifici/addebiti diretti inclusi 30/mese 60/mese 100/mese Sotto-conti Nessuno 1 4 Assistenza clienti 7 giorni su 7 7 giorni su 7 Prioritaria Integrazioni con Partner Oltre 14.000 Oltre 14.000 Oltre 14.000 Servizi bancari Base Superiori Premium Fatturazione e contabilità Standard Standard Standard Accesso per il commercialista Incluso Incluso Incluso Estensioni disponibili Gestione flusso di cassa, Gestione fatture clienti, ecc. Gestione flusso di cassa, Gestione fatture clienti, ecc. Gestione flusso di cassa, Gestione fatture clienti, ecc.

L’offerta di Qonto è strutturata in tre piani principali, ciascuno progettato per adattarsi a diverse dimensioni e necessità aziendali:

Quonto Basic

Per chi è adatto : Ideale per lavoratori autonomi e piccole imprese che necessitano di un conto aziendale semplice con funzionalità bancarie di base.

: Ideale per lavoratori autonomi e piccole imprese che necessitano di un conto aziendale semplice con funzionalità bancarie di base. Caratteristiche principali: Include una carta Mastercard, gestione di 30 bonifici al mese, e strumenti di fatturazione standard. È perfetto per chi ha bisogno di un controllo finanziario essenziale senza funzionalità complesse.

Qonto Smart

Per chi è adatto : Migliore per piccole imprese con 1-9 collaboratori che richiedono una gestione finanziaria più avanzata.

: Migliore per piccole imprese con 1-9 collaboratori che richiedono una gestione finanziaria più avanzata. Caratteristiche principali: Offre servizi bancari superiori, una carta e un sotto-conto, e la possibilità di gestire fino a 60 bonifici al mese. Include funzionalità di fatturazione e contabilità integrate, rendendolo ideale per aziende che necessitano di un controllo più dettagliato delle loro finanze.

Qonto Premium

Per chi è adatto : Progettato per PMI con 10 o più collaboratori che gestiscono volumi più elevati di transazioni e necessitano di assistenza prioritaria.

: Progettato per PMI con 10 o più collaboratori che gestiscono volumi più elevati di transazioni e necessitano di assistenza prioritaria. Caratteristiche principali: Include servizi bancari premium, fino a 100 bonifici o addebiti diretti al mese, e la possibilità di avere 4 sotto-conti. È adatto per aziende che necessitano di una gestione finanziaria complessa e personalizzata, oltre a servizi di supporto prioritari.

N26 Business standard: conto e carte per liberi professionisti e freelance

L’offerta N26 Business Standard è un conto corrente pensato specificamente per freelance e liberi professionisti, senza spese di canone. Ecco i punti principali:

Gestione 100% digitale: Apri il conto in pochi minuti dal tuo smartphone e gestisci le tue finanze tramite un’app semplice e intuitiva, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in banca. Carta di debito virtuale: Inclusa gratuitamente, la carta Mastercard virtuale ti permette di effettuare pagamenti contactless e di aggiungerla al tuo portafoglio digitale. È disponibile anche una carta fisica a fronte di un costo di spedizione di 10 euro. Prelievi gratuiti: Sono inclusi 3 prelievi gratuiti in euro al mese, oltre i quali si applica una commissione di 2 euro per prelievo. Cashback: Ottieni lo 0,1% di cashback su ogni acquisto effettuato con la tua carta, accreditato mensilmente sul tuo conto. Bonifici Istantanei: Ricevi e invia pagamenti rapidamente con bonifici istantanei gratuiti e la funzionalità MoneyBeam per trasferimenti immediati tra clienti N26. Sicurezza e accesso facile: Il conto è protetto da protocolli di sicurezza avanzati come il 3D Secure per i pagamenti online. L’accesso è sicuro e semplice tramite password, impronta digitale o Face ID. Funzionalità di risparmio: Utilizza “Spaces” per separare i fondi dal conto principale, impostare obiettivi di risparmio e automatizzare il risparmio con regole personalizzate. Supporto e assistenza: Accesso a un supporto clienti multilingue via email o chat all’interno dell’app, con assistenza disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Questa offerta è ideale per chi cerca una soluzione bancaria flessibile, digitale e senza canoni per gestire le proprie finanze aziendali in modo efficiente.

Finom: la carta flessibile per liberi professionisti

Finom è un conto business digitale progettato per liberi professionisti, freelance e microimprese. La carta prepagata aziendale inclusa nel conto offre grande flessibilità e un’interfaccia moderna per il controllo totale delle spese.

Punti di forza:

Conto aziendale 100% online con IBAN italiano

Carte fisiche e virtuali gratuite

Fino a 3% di cashback sugli acquisti

Integrazione contabile (QuickBooks, Xero)

Accesso multiutente con permessi personalizzati

Come scegliere la carta prepagata giusta per la tua azienda

Da premettere che le carte prepagate aziendali non sono necessariamente collegate direttamente al conto bancario dell’azienda. A differenza delle carte di debito, che prelevano fondi direttamente dal conto bancario associato, le carte prepagate devono essere caricate con un importo specifico di denaro prima di poter essere utilizzate. Questo importo è detenuto sulla carta stessa e non nel conto bancario aziendale.

Le aziende possono scegliere di ricaricare le carte prepagate con fondi provenienti dal loro conto bancario, ma le transazioni effettuate con la carta prepagata non incidono direttamente sul saldo del conto bancario fino a quando la carta non viene ricaricata di nuovo. Questo le rende uno strumento utile per controllare le spese, dato che si può limitare l’importo disponibile sulla carta, offrendo un maggiore controllo finanziario.

Valutare le esigenze aziendali

Non esiste una carta ideale per tutti i tipi di business. Una PMI con team distribuiti avrà esigenze diverse rispetto a un libero professionista. Chi gestisce una rete commerciale potrebbe aver bisogno di più carte con limiti differenti; chi si occupa di consulenza online punterà su semplicità e costi ridotti. Comprendere il profilo d’uso quotidiano è fondamentale per non sbagliare.

Inoltre, le carte prepagate aziendali possono avere un IBAN, ma non tutte.

L’IBAN su una carta prepagata permette di ricevere bonifici bancari direttamente sulla carta stessa, offrendo un ulteriore livello di funzionalità simile a un conto bancario tradizionale. Tuttavia, questa caratteristica varia a seconda del fornitore della carta e del tipo di carta.

Alcune carte prepagate avanzate, come quelle offerte da servizi fintech, possono includere un IBAN per facilitare le operazioni di trasferimento e ricezione di fondi. Le carte senza IBAN, invece, devono essere ricaricate tramite altri metodi, come trasferimenti dal conto bancario aziendale o depositi in contanti.

Vantaggi delle carte prepagate rispetto ad altre soluzioni

Rispetto alle carte di credito aziendali, quelle prepagate permettono un approccio più prudente e reattivo: non comportano rischi di debito, richiedono meno documentazione e sono attivabili in tempi rapidi. Sono strumenti ideali per chi desidera autonomia e controllo senza complicazioni burocratiche.

Inoltre, non richiedendo garanzie bancarie o limiti di affidamento, sono perfette anche per realtà di nuova costituzione o liberi professionisti alle prime armi.

Perché sceglierle:

Nessun rischio di indebitamento

Attivazione semplice e veloce

Spesa limitata al credito disponibile

Adatte a budget flessibili e temporanei

Sicurezza e controllo delle spese

La sicurezza è uno dei punti di forza delle carte prepagate. Il fatto che siano ricaricabili le rende meno esposte a frodi e usi impropri. Inoltre, ogni movimento è tracciabile, e molte app permettono di bloccare la carta istantaneamente, impostare limiti o autorizzare spese solo in certe fasce orarie o categorie merceologiche.

L’accesso multiutente con ruoli differenziati è particolarmente utile per aziende con più reparti o collaboratori: ogni carta può essere monitorata in tempo reale e disattivata in caso di emergenza.

Funzionalità utili:

Notifiche in tempo reale per ogni acquisto

Blocco/sblocco carta da app

Controllo limiti giornalieri o per categoria

Autorizzazioni personalizzate

Facilità d’uso e integrazione con software esistenti

Una carta è utile se si inserisce senza attriti nel sistema di gestione aziendale. Le migliori soluzioni offrono esportazione dei movimenti, sincronizzazione con tool contabili, e API per integrare dashboard personalizzate. Questo consente di risparmiare tempo, automatizzare la rendicontazione e migliorare la visibilità finanziaria.

Le carte aziendali più evolute permettono anche la categorizzazione automatica delle spese e l’importazione diretta nei software per la fatturazione elettronica, riducendo errori e tempi di gestione.

Cosa cercare nell’integrazione:

Compatibilità con software di contabilità (es. QuickBooks, Xero, Fatture in Cloud)

API per personalizzazioni avanzate

Esportazione automatica in CSV, Excel o XML