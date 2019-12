Osservatorio 2020: come liberare tutto il potenziale della Blockchain

Redazione

Come si possono concretizzare le opportunità della blockchain? Come si può liberare il potenziale di innovazione che arriva con l’Internet of Value? L’obiettivo dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger 2020 è proprio quello di offrire indicazioni e prospettive per imprese e organizzazioni che guardano con crescente attenzione alla blockchain.

Il convegno “Blockchain & Distributed Ledger: unlocking the potential of the Internet of Value” organizzato per il prossimo 17 Gennaio sarà l’occasione per conoscere i risultati della ricerca 2019, ma anche per avere un quadro molto concreto delle prospettive grazie al contributo nelle tavole rotonde e nei momenti di confronto di rappresentanti di imprese, organizzazioni, istituzioni, esperti nazionali e internazionali di tecnologie e di scenari legali.

La ricerca 2019 porterà poi una serie di indicazioni in relazione ai filoni di studio costituiti da definizioni e caratteristiche, dagli ambiti applicativi, dai temi relativi a tecnologia, sicurezza e privacy, da un report sugli investimenti e sul livello di interesse, dall’analisi del lavoro delle startup, del fenomeno ICO e delle principali direttrici di innovazione. Completano il quadro lo scenario relativo a regolamentazione e normativa e all’analisi di costi e benefici.

Il confronto sui dati della ricerca e sulle esperienze e le visioni dei partecipanti permetterà ai partecipanti all’evento di avere una serie di indicazioni su temi che sono sempre più importanti per capire come approcciare le progettualità blockchain e per valutare se e come investire in questa direzione. Il convegno si propone di dare un contributo in particolare su questi temi:

Il valore del mercato e degli investimenti in Italia nelle tecnologie Blockchain e Distributed Ledger

Analisi della Blockchain e dei Distributed Ledger

Una lettura dell’approccio organizzativo delle imprese che sfruttano le tecnologie Blockchain

Focus sulle innovazioni tecnologiche più recenti e più rilevanti in ambito Blockchain e Distributed Ledger

Approfondimenti sui settori cross-industry e sui principali progetti

Un confronto su come Blockchain e Distributed Ledger portano valore nei progetti

I temi delle normative e dei framework legali