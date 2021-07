Mastercard spiana la strada all’adozione dei pagamenti digitali con le criptovalute

Semplificare il processo di conversione delle criptovalute in valuta fiat tradizionale consentirà a più banche e partner crypto di offrire ai propri consumatori la scelta di pagare con valute digitali ovunque e in qualsiasi momento [...]

Aiutare le persone a pagare in modo sicuro e semplice nel modo che preferiscono è da sempre al centro dell’attività di Mastercard. E siccome le valute digitali mostrano sempre più il potenziale per diventare parte del commercio quotidiano, Mastercard si impegna da tempo a supportare il settore per realizzarlo e dare il via al futuro dei pagamenti. Il nuovo Crypto Card Program si propone di ridurre l’attrito nella conversione delle criptovalute in valuta fiat tradizionale attraverso stablecoin supportate da fiat (una classe di criptovaluta che offre stabilità dei prezzi ed è supportata da risorse di riserva) e offrire una scelta più ampia ai consumatori aiutando le società crypto a offrire “programmi di carte”.

Lavorando con Evolve Bank & Trust e Paxos Trust Company, principale infrastruttura blockchain e piattaforma di emissione di stablecoin regolamentate, e Circle, società fintech e principale operatore di USD Coin (USDC), una valuta digitale in dollari o stablecoin, Mastercard e i suoi partner potranno testare questa nuova capacità per consentire a più banche e società di criptovalute di offrire un’opzione di carta alle persone che desiderano spendere le proprie risorse digitali ovunque sia accettata Mastercard.

Il miglioramento del programma Crypto Card di Mastercard include una suite di partner. Mastercard sta discutendo con Evolve Bank & Trust e Metropolitan Commercial Bank per l’emissione di carte, Uphold e BitPay per fornire la tecnologia del portafoglio crittografico in tempo reale e i2c Inc., Apto Payments e Galileo Financial Technologies® per supportare l’elaborazione e la gestione dei programmi.