L’euro digitale cambia le regole del gioco nell’e-commerce

Negli ultimi mesi, il dibattito sull’euro digitale si è intensificato, conquistando il centro dell’attenzione sia tra le istituzioni europee sia tra gli operatori del commercio online. L’iniziativa, promossa dalla Banca Centrale Europea, si trova ora in una fase avanzata di valutazione. L’obiettivo è introdurre una versione elettronica dell’euro che non sostituisca il contante ma ne diventi il complemento digitale, capace di convivere con le modalità di pagamento tradizionali e di offrire nuove opportunità in termini di sicurezza, interoperabilità e inclusione nell’intera Unione Europea.

Questa innovazione si prefigge di creare uno strumento di pagamento digitale accessibile tramite gli intermediari finanziari già noti ai cittadini e alle imprese – banche, prestatori di servizi di pagamento (PSP), fintech – utilizzando regole comuni che garantiscano un’esperienza utente coerente e sicura.

La fase di implementazione non è immediata: la definizione dei dettagli tecnici e normativi richiederà ancora diversi anni, ma la direzione strategica intrapresa appare ormai ben delineata.

Come l’euro digitale può trasformarsi in opportunità per l’e-commerce

Per il settore dell’e-commerce, l’euro digitale può rappresentare un fattore di trasformazione decisivo che consiste nel diventare la spina dorsale dei pagamenti europei nel commercio elettronico.

A patto che vengano rispettate tre condizioni imprescindibili:

contenimento dei costi, gestione semplice e trasparente delle dispute integrazione graduale e non invasiva nei flussi operativi esistenti.

Solo così il settore potrà cogliere davvero i vantaggi di questa rivoluzione e rafforzare la propria competitività nel mercato unico europeo, con ricadute positive in termini di fiducia dei consumatori e margini operativi.

Se lo schema europeo sarà sufficientemente aperto e strutturato, il nuovo strumento renderà i pagamenti online più semplici, trasparenti e competitivi rispetto agli odierni sistemi vincolati da accordi bilaterali o ecosistemi chiusi.

Si immagini un processo di checkout in cui il cliente può effettuare pagamenti mediante un wallet interoperabile, funzionante uniformemente su tutta l’area euro. Si tratta di un’infrastruttura pubblica, neutrale, che promuove la concorrenza e l’innovazione: un numero maggiore di operatori può competere sui servizi e sui prezzi, incrementando il potere negoziale dei commercianti.

Aspetti chiave: sostenibilità economica e sicurezza

Un tema fondamentale per chi gestisce le attività di e-commerce è la sostenibilità economica. L’orientamento europeo prevede che l’utilizzo base dell’euro digitale sia gratuito per il consumatore e economicamente sostenibile per il commerciante, a patto che le regole tra gli intermediari favoriscano l’efficienza e l’integrazione digitale.

In termini pratici, la presenza di un mezzo digitale a corso legale promette una riduzione delle asimmetrie informative e una maggiore trasparenza nella determinazione dei prezzi.

Parallelamente, la fiducia dei clienti emerge come valore chiave. In modalità offline, l’euro digitale dovrà garantire un livello di riservatezza simile a quello del denaro contante, mentre online verranno rispettate rigorosamente le normative europee in materia di privacy e minimizzazione dei dati, applicando i principi “privacy-by-design” e integrandosi pienamente agli obblighi previsti dal GDPR.

Questo consente agli operatori di rassicurare la clientela più attenta alla tutela dei dati personali, offrendo un metodo di pagamento concepito fin dall’origine per rispettare e proteggere la riservatezza.

Compatibilità con piattaforme e-commerce

Dal punto di vista tecnico, è importante che le soluzioni legate all’euro digitale siano compatibili con gli standard attualmente adottati dalle piattaforme e-commerce, agevolando l’integrazione nel processo di checkout e mantenendo l’accesso equo alle funzionalità dei dispositivi mobili e dei sistemi di sicurezza hardware.

Soltanto in questo modo sarà possibile favorire esperienze d’uso coerenti e ridurre i costi di integrazione per gli operatori.

Inoltre, è opportuno ribadire che l’euro digitale non nasce come moneta programmabile in grado di imporre limiti diretti alla spesa individuale.

La programmabilità si svilupperà nei servizi accessori offerti dagli intermediari: pensiamo ai pagamenti condizionali, agli escrow, agli abbonamenti e ai pagamenti alla consegna, già presenti adesso e destinati a diventare più semplici, sicuri e interoperabili nella nuova infrastruttura paneuropea.

Conclusioni

La funzione centrale dell’euro digitale sarà quindi quella di rendere più agile e sicuro il regolamento transfrontaliero e la gestione delle contestazioni, che secondo l’esperienza di Aicel e dei suoi associati è un punto cruciale nella quotidianità dei merchant online.

In questa fase, è auspicabile che gli operatori dell’e-commerce evitino scelte affrettate e dedichino tempo a una valutazione puntuale dei propri flussi di pagamento, dei costi di incasso e dei tassi di contestazione. Un’analisi mirata è necessaria per individuare le criticità, dialogare con il proprio prestatore di servizi di pagamento e prepararsi a testare applicazioni pilota che possano misurare concretamente l’efficacia dell’euro digitale nei principali momenti strategici, dall’acquisizione di nuovi clienti alla gestione delle vendite transfrontaliere.