La trasformazione digitale sta ridisegnando gli equilibri economici globali e pone l’Europa davanti a una scelta strategica: dipendere da infrastrutture tecnologiche esterne o costruire un ecosistema autonomo. In questo contesto, la selezione di OVHcloud da parte della Banca Centrale Europea segna un passaggio cruciale verso una maggiore indipendenza digitale.
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Euro digitale: OVHcloud nel progetto BCE per fornire infrastrutture cloud sovrane
La scelta rafforza l’autonomia tecnologica dell’Unione europea e punta a garantire sicurezza, trasparenza e conformità normativa nei pagamenti digitali. Il progetto rappresenta una tappa strategica per la sovranità finanziaria e digitale europea nel contesto globale competitivo
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