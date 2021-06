Criptovalute: United Ventures finanzia la crescita di Young Platform

Un finanziamento da 3,5 milioni di euro a beneficio di una delle realtà più innovative del crescente mercato italiano delle criptovalute: United Ventures SGR SpA, fondo italiano di venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali, si è proposto come lead investor in un round di Serie A da 3,5 milioni di Euro di Young Platform, piattaforma che semplifica l’accesso al mondo delle criptovalute. Al round guidato da United Ventures ha partecipato un pool di selezionati investitori e business angels italiani e internazionali, tra cui Ithaca Investments, Luca Ascani come scout di Accel, Max Ciociola e Pietro Invernizzi. Young Platform, dondata nel 2018 da sei studenti di Informatica dell’Università di Torino accomunati sin dalle scuole superiori dalla passione per la tecnologia blockchain, si propone di semplificare l’accesso al mondo delle criptovalute attraverso un hub di prodotti digitali che rispondono alle esigenze di diversi segmenti di utenti, dal principiante all’esperto, e un’intensa attività educativa e di divulgazione della tecnologia blockchain e delle sue applicazioni. In soli tre anni la società, che ha sede presso l’incubatore I3P del Politecnico di Torino ha dato vita a una community in costante crescita che conta ad oggi 300.000 utenti complessivi. Grazie al sostegno dei finanziatori si punta a rafforzare lo sviluppo tecnologico della piattaforma e lo sviluppo di nuovi prodotti, l’ampliamento della struttura organizzativa, e il consolidamento nel panorama crypto a livello italiano e internazionale attraverso partnership di rilievo.

Andrea Ferrero, Co-Founder e CEO di Young Platform, ha commentato: “Siamo estremamente felici ed orgogliosi di intraprendere l’inizio del percorso di scale-up con un partner di eccezione come United Ventures e con il supporto diretto di Massimiliano Magrini e Giulia Giovannini. Sono sicuro che l’assetto raggiunto permetterà a Young Platform di diventare leader del mercato italiano entro la fine dell’anno. Siamo ancora agli inizi di questo settore e siamo convinti che con il supporto di questo partner di eccezione, Young

Platform sarà in grado di ritagliarsi, partendo dal mercato italiano, un ruolo di rilievo a livello europeo ed internazionale”.